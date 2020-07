Komora učiteľov odmieta akceptáciu podvodov pri záverečných prácach

Žiadajú očistu celého školského systému od korupcie.

17. júl 2020 o 10:57 SITA

BRATISLAVA. Slovenská komora učiteľov (SKU) odmieta akceptáciu podvodov a lajdáctva pri záverečných prácach.

Komora to uviedla v stanovisku, ktoré zverejnila na svojej internetovej stránke.

Žiadajú očistu

Podľa SKU nie je možné akceptovať podvody a lajdáctvo ani v prípade, že sú dôsledkom zlého nastavenia vzdelávacieho systému.

Komora učiteľov preto žiada očistu celého školského systému od korupcie, mocenských bojov a netransparentnosti.

„Táto situácia nás zároveň vedie k tomu, aby sme opätovne upozornili na oveľa závažnejší jav. Podobne ako justícia, rovnako aj školstvo potrebuje hlbokú očistu. Začať treba vysokým školstvom. Korupčné udeľovanie titulov, čoho príkladom sú aj profesori, ktorí v minulosti pôsobili v štruktúrach ministerstva školstva, mocenské boje medzi katedrami, premnožené nekvalitné publikovanie za účelom získania vyššej akademickej hodnosti, netransparentnosť volieb do akademických senátov a nominovania do funkcií bránia tomu, aby bola nastolená a vnímaná predovšetkým kvalita škôl,“ uviedli učitelia v stanovisku.



Od základných škôl sa podľa SKÚ vyžaduje inovatívnosť, no vysoké školy pritom nemajú problém využívať tie najstaršie metódy, vrátane nedostatočnej alebo žiadnej skúsenosti prednášajúcich s praxou.

„Predseda parlamentu, minister školstva, predseda vlády a iní pred nimi a po nich svojimi prácami ukazujú na svoje školy, školiteľov a systém, ktorý im umožnil takýmto spôsobom absolvovať vysokoškolské štúdium, čo neospravedlňuje ani študenta, ani učiteľa,“ dodala SKU. Učitelia podľa nej majú v aktuálnom ministrovi školstva Gröhlingovi nádej a očakávajú jeho otvorenosť, úprimnosť, pravdivé a plné pripustenie závažnosti chýb. To je jediná cesta obnovenia dôvery, nie výhovorky.

Od Danka k Matovičovi

Kauzy ohľadom plagiátorských diplomových prác odštartovali v novembri 2018 zistením, že rigorózna práca vtedajšieho predsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS) je plagiát.

Koncom júna 2020 členovia mimoparlamentnej strany Spolu zistili, že plagiátom je aj diplomová práca Petry Krištúfkovej (Sme rodina), ktorá mala zastávať post splnomocnenkyne vlády pre rodinu. V ten istý deň, 23. júna zároveň odhalili, že plagiátom je aj diplomová práca súčasného predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Za plagiát bola 13. júla označená aj diplomová práca súčasného ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), ktorého diplomová práca sa na 57 percent zhodovala s jeho bakalárskou prácou. Najnovšie zistenia zo štvrtka 16. júla ukazujú, že plagiátom je aj diplomová práca predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

Jeho práca mala vzniknúť spojením dvoch publikovaných odborných publikácií.

„Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim. Hneď, ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil,“ reagoval Matovič na sociálnej sieti.