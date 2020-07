Pripravovaná novela zákona má garantovať aj ochranu novinárov

Novela by mala vymedziť aj pojem novinár, naviazať naň práva a povinnosti žurnalistov.

17. júl 2020 o 18:51 SITA

BRATISLAVA. Zjednotiť a garantovať právne postavenie a ochranu novinárov pri výkone ich povolania či, naopak, zavedenie možnosti ich trestného stíhania za ohováranie a poškodzovanie mena.

Aj to je cieľom pripravovanej novely tlačového zákona, na tvorbe ktorej pracuje Ministerstvo kultúry SR (MK SR). Pre médiá to uviedla šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO).

Postavenie a ochrana novinárov

Štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš v tejto súvislosti uviedol, že po nástupe do funkcie nenašli žiadny výstup od bývalého vedenia, ktoré by riešilo postavenie a ochranu novinárov.



Novela by mala vymedziť aj pojem novinár, naviazať naň práva a povinnosti žurnalistov a zahrnúť on-line médií do legislatívy tak, aby aj pre takéto, dnes bežne fungujúce médiá, bola garantovaná ochrana zdroja.

Aj v digitálnom mediálnom prostredí by tak mal začať platiť princíp zodpovednosti za obsah.

MK SR sa plánuje venovať aj dlhodobému problému možnosti trestne stíhať novinárov za poškodzovanie mena a ohováranie. Keďže ide o trestné činy, ministerstvo bude o tejto téme úzko komunikovať s rezortom spravodlivosti.

Boj s hoaxami

Rezort kultúry má zároveň v pláne zapojiť sa do medzirezortných iniciatív na boj s hoaxami s ministerstvom školstva, obrany, zahraničných vecí a spravodlivosti. V tejto súvislosti tiež plánuje spoluprácu s iniciatívami v oblasti boja proti dezinformáciám.

„Zamýšľame sa tiež nad tým, že by sme podporili platformy, ktoré už s bojom proti dezinformáciám začali,“ vysvetlil Kutaš.

MK SR súčasne podporí mediálne vzdelávanie s využitím siete knižníc, napríklad prostredníctvom infoplagátov o tom, ako si vyberať informácie na internete či prostredníctvom podujatí knižníc na danú tému.



Tvorbe tejto legislatívnej úpravy sa venuje Pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov pri Rade vlády SR pre kultúru. Tvoria ju novinári, vydavatelia, zástupcovia on-line médií a právni experti.