Evanjelici spustili petíciu na podporu farárky, ktorá obhajuje práva LGBT

Biskupi hrozia disciplinárnym konaním.

19. júl 2020 o 17:50 Roman Cuprik

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa opäť snaží zakročiť proti podriadeným, ktorým neprekáža partnerské spolužitie párov rovnakého pohlavia. Tí hovoria o zneužívaní moci a potláčaní nepohodlných názorov v cirkvi.

Spor spustil rozhovor bratislavskej farárky Anny Polckovej pre aktuality.sk, ktorá povedala, že nevidí dôvod, prečo by LGBT ľudia nemali svoju sexualitu rozvíjať a žiť v súlade so sebou. Takisto vyhlásila, že Ježiš by pri návrate na svet určite neprišiel v kravate do parlamentu, ale mohol by prísť napríklad ako gay, rómska žena či nechcené dieťa.

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko s biskupmi Jánom Hroboňom a Petrom Mihočom potom zverejnili pastorálne stanovisko, v ktorom Polckovej odkázali, že jej názor odporuje vierouke cirkvi a ak má problém sa do nej vtesnať, mala by zvážiť odchod. Naznačili, že ju môžu aj disciplinárne trestať.

Súvisiaci článok Evanjelická farárka: Referendum je len pokusom zakryť bezradnosť Čítajte

Polcková povedala, že ako farárka robí všetko v súlade s učením cirkvi.

"Rešpektujem cirkevnoprávne predpisy cirkvi. Diskusia k téme LGBTI sa v našej cirkvi ešte neviedla, hoci sme na jej začatie opakovane vyzývali," tvrdí Polcková.

Na podporu farárky spustilo viac ako 80 osobností vo štvrtok petíciu, v ktorej vyzývajú vedenie cirkvi, aby nebránilo dialógu. V piatok večer bolo pod ňou podpísaných asi 1800 ľudí.

Vedenie druhej najväčšej cirkvi na Slovensku, ktorá má registrovaných viac ako 440-tisíc veriacich, považuje petíciu za legitímnu.

"Iste je to dobrý úmysel mnohých ľudí podporiť sestru farárku Polckovú v jej pastoračnej aj kazateľskej činnosti. Nám však nejde ani tak o osobu A. Polckovej, ale o chránenie vieroučnej jednoty v cirkvi," píšu biskupi v stanovisku pre SME.

Polckovej prípad pripomína spor cirkvi s Jakubom Pavlúsom, ktorý v roku 2016 prišiel pre svoje názory na LGBT komunitu o prácu farára.

Radia dobrovoľný celibát

Biskupi v pastorálnom stanovisku tvrdia, že homosexuálne orientovaný človek "by mal byť privedený k vedomému rozhodnutiu zanechať homosexuálnu prax, svoj život prežiť v sexuálnej abstinencii, v dobrovoľnom celibáte".