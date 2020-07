Dobré ráno: Miloš Jakeš bol síce smiešny, ale mocný

Miloš Jakeš umrel 10. júla 2020.

19. júl 2020 o 23:59 Zuzana Kovačič Hanzelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/v6yhw-e3c746?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Stelesňoval normalizáciu, prezliekača kabátov, a nie veľmi šikovného politika.

Miloš Jakeš si vraj nevedel napísať sám ani prejav. Niekdajší generálny tajomník Ústredného výboru KSČ Miloš Jakeš zomrel vo veku 97 rokov a články po jeho smrti ho nešetria.

Hovoria primárne o netalentovanom komunistovi s malými intelektuálnymi schopnosťami.

Nástupca Gustáva Husáka bol pred koncom roku 89 vylúčený zo strany. Svoje kroky obhajoval až do smrti.

Viac už s historičkou SAV Agátou Šústovou Drelovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Sibírske rekordné horúčavy by neboli bez klimatickej zmeny. Už pol roka nezvyčajné vysoké teploty spôsobili požiare a boli by nemôžné bez ľuďmi spôsobenej klimatickej zmeny. Ide o jeden z najsilnejších vplyvov klimatickej zmeny na počasie aké sme videli. Pre Sibír, jej prírodu a obyvateľov to môže byť devastačné.

Prvá arabská misia na Mars by podľa nového plánu mala odštartovať dnes. Sonda Amal by mala svoj cieľ dosiahnuť vo februári 2021. Okolo planéty bude obiehať najmenej dva roky. Vybavená bude tromi typmi senzorov, ktoré budú merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období.

Vedci predstavili kameru, ktorú môžu nosiť aj chrobáky. Zariadenie má hmotnosť len 250 miligramov. Dokáže streamovať video na smartfóne vo frenkvencii jednej až piatich snímok za sekundu. Bezdrôtová kamera je čiernobiela a otáčať sa vie o 60 stupňov.

Odporúčanie

Na HBO go nájdete aj naozaj výnimočný film 1985. Je o mladom mužovi, ktorý príde na Vianoce domov späť do konzervatívnej rodiny, a empaticky zobrazuje unikátny pohľad na homosexualitu v 80-tych rokoch.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.