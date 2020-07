Analýza ministerstva navrhuje novelu, ktorá umožní spätné preverovanie záverečných prác

Obsahuje aj možnosť napísať na pôvodnú tému novú záverečnú prácu v lehote do 150 dní.

20. júl 2020 o 15:13 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti na základe analýzy navrhuje novelu zákona o vysokých školách, ktorá umožní spätné preverovanie záverečných prác.

Malo by to byť pritom právo vysokej školy. Preverovanie by nemalo byť zákonom vyžadované plošne, ale rozsah aj dôvody preverovania by mali byť ponechané na samotnú univerzitu.

O záveroch analýzy ministerstva informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Lehota na napísanie novej práce

V prípade, ak vysoká školy zistí hrubé pochybenia pri písaní a obhajobe záverečnej práce, podľa ministerstva má mať právo začať správne konanie voči dotknutému autorovi, v rámci ktorého sa bude môcť autor obhájiť.

Medzi tieto hrubé pochybenia môže patriť napríklad porušenie autorských práv, práv duševného vlastníctva či plagiátorstvo.

Ak vysoká škola bude trvať na svojich zisteniach, bude dotknutému autorovi zo strany vysokej školy ponúknutá možnosť napísať na pôvodnú tému novú záverečnú prácu v lehote nie kratšej ako 150 dní. Autor ju bude musieť následne obhájiť.

Možnosť vzdania sa diplomu

Zákon by mal rovnako zaviesť možnosť dotknutého autora vzdať sa diplomu s právnymi účinkami.

Pokiaľ dotknutý autor nepristúpi ani na jednu z alternatív, má byť zaradený na takzvanú čiernu listinu, ktorá bude neverejná, ale do ktorej bude môcť verejnosť na základe žiadosti nahliadnuť.

Zároveň má podľa ministerstva spravodlivosti zákon upraviť právo, aby orgány verejnej moci rozhodujúce o autorovi záverečnej práce mohli nahliadať do spätného preverenia jeho práce.