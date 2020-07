Vidiecka mládež je menej spokojná so životom a vzdelaním

Viac mladých z vidieku si nepraje za susedov ľudí s inou farbou pleti či liberálov.

20. júl 2020 o 16:35 SITA

BRATISLAVA. Mladí na vidieku sú menej spokojní so životom a viac sa obávajú o svoju budúcnosť ako mestská mládež.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus urobeného pre Radu mládeže Slovenska (RmS), ktorý agentúre SITA poskytla Alexandra Virostková z RmS.

Závery sú doplnené aj o výsledky participatívneho zberu informácií medzi mladými formou ankety a fokusových skupín v rámci projektu Európsky dialóg s mládežou.

Z prieskumu vyplýva aj to, že viac mladých z vidieka si neželá mať za susedov ľudí s inou farbou pleti či ľudí s liberálnymi postojmi.

Virostková uviedla, že podľa údajov Štatistického úradu SR žije na Slovensku 50 percent mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov v sídlach, ktoré majú menej ako päťtisíc obyvateľov.

Uchovávanie tradícii a zvykov

Viac ako polovica z nich si svoj domov cení ako miesto, kde sa uchovávajú tradície a zvyky.

„Táto informácia nám pomáha lepšie pochopiť, že mladí ľudia na vidieku sa stránia najmä inakosti a možného spochybňovania ich spôsobov života, viery či hodnôt. Poukazuje na to aj miera prijatia inakosti v porovnaní s mestskou mládežou, ktorú sme merali na takzvanej škále sociálnej vzdialenosti,“ vysvetlila Veronika Fishbone Vlčková z RmS.

Chýbajú dobré pracovné príležitosti

So svojím životom je celkovo menej spokojná vidiecka mládež, ktorá má aj pesimistickejšie vyhliadky do budúcnosti.

Podľa prieskumu štvrtina mladých na vidieku (26 percent) si myslí, že za tri roky nebudú schopní platiť svoje účty, kým pri mladých ľuďoch z mesta je to necelá pätina (19 percent).

„Najväčší rozdiel sme zistili pri otázke o najnovšom mobile. Viac ako polovica mladých na vidieku (52 percent) si myslí, že si o tri roky nebude môcť dovoliť najnovší mobil, to je až o 13 percentuálnych bodov menej ako pri rovesníkoch z mesta,“ konštatovala Fishbone Vlčková.

Z online ankety projektu Európsky dialóg s mládežou vyplýva, že mladým vidiečanom najviac chýbajú dobré pracovné príležitosti, prístup ku kvalitným verejným službám či kvalitnému vzdelávaniu. Títo mladí sa potýkajú aj so slabým prepojením vidieka na okolitý svet.

Bez kvalitného internetového pripojenia

Riešiť tak musia slabé pripojenie k vysokorýchlostnému internetu či dopravné spojenie s mestom. Takmer 40 percent mladých uviedlo, že vidiek nemá dobré internetové pokrytie. Katarína Batková z RmS poukázala, že táto bariéra sa ukázala aj počas krízovej situácie spätej so šírením ochorenia COVID-19.

Na dopravné prepojenie mesta s vidiekom sa sťažovalo podľa ankety 38 percent mladých.

„Investície štátu a samosprávy do verejnej dopravy a prepojenia so svetom prostredníctvom vysokorýchlostného internetu pomôžu rovnako mladým ľuďom ako ostatným. Dospelí mladí ľudia vidia nedostatky v chýbajúcej infraštruktúre, ktorá by ich prepojila so vzdelávaním a pracovnými príležitosťami. Je teda kľúčová, pokiaľ ide o udržanie mladých ľudí na Slovensku a na vidieku,“ myslí si Fishbone Vlčková.

Nedôvera k inej farbi pleti a liberalizmu

Dodáva, že vzdelávanie na vidieku považujú za nedostatočné mladí ľudia v celej Európskej únii.

Mládež na vidieku si podľa prieskumu najmenej priala žiť vedľa ľudí inej farby pleti (63 percent), liberálov (63 percent) a homosexuálov (60 percent). Z prieskumu vyplýva aj to, že viac ako polovica má rovnaký postoj k cudzincom, migrantom, utečencom, židom či moslimom.

„V porovnaní s mestom, až o štvrtinu viac mladých na vidieku si neželá mať za susedov ľudí s inou farbou pleti a ľudí s liberálnymi postojmi. Výskum ukazuje, že miera prijatia medzi mladými na vidieku je o 20 percentuálnych bodov nižšia ako medzi rovesníkmi v mestách,“ priblížila Fishbone Vlčková.

Otvorenejší k spolužitiu s politickými extrémistami

Prieskum tiež ukázal, že mladým z menších sídel by menej prekážalo spolužitie s mentálne a zdravotne postihnutými ľuďmi. Túto možnosť zaznačilo o 14 percent menej mládeže než v meste.

Mladí na vidieku sú však otvorenejší k spolužitiu s politickými extrémistami. Prekážalo by to 47 percentám, u mestských mladých viac ako polovici.

Nedôvera k spolužiakom či spolupracovníkom

Svojim spolužiakom či spolupracovníkom dôveruje mládež na vidieku menej než jej rovesníci v meste.

Na vidieku im nedôveruje 43 percent mladých, v mestách o 11 percentuálnych bodov menej. Mladí však celkovo dôverujú demokratickému zriadeniu ako najlepšiemu politickému systému pre Slovensko (68 percent).

„Prekvapujúca je však v tejto súvislosti väčšia zhovievavosť mladých na vidieku voči antidemokratickým stranám či väčšia podpora oklieštenia slobody prejavu. Kým na vidieku by strany, ktoré si želajú zvrhnutie demokracie, zakázala polovica (53 percent), v meste je to 62 percent,“ konštatovala Fishbone Vlčková.