Kollár očakával zotrvanie Čižnára vo funkcii až do zvolenia jeho nástupcu

21. júl 2020 o 14:37 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) by bol veľmi rád, keby Jaromír Čižnár neodišiel zo svojej funkcie a počkal do vymenovania nového generálneho prokurátora. Toho by mohla NR SR voliť v septembri.

Generálny prokurátor plní podľa neho aj určité ústavné a právne funkcie, ktoré sa ťažko dajú v čase jeho absencie zastúpiť.

Z jeho pohľadu by tak bolo dobré, keby Čižnár nadsluhoval vo funkcii do nástupu nového generálneho prokurátora.

"Rátam, že v septembri budeme voliť generálneho prokurátora," myslí si Kollár.

Vypočutie kandidátov v ústavnoprávnom výbore by tak chcel Kollár absolvovať týždeň pred septembrovou schôdzou.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorému sa skončilo funkčné obdobie 17. júla, požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie.

Konkrétny termín vzdania sa oznámi generálna prokuratúra po tom, ako bude písomné vyhotovenie doručené do rúk prezidentky.

Podľa zákona môže generálny prokurátor vo svojej funkcii nadsluhovať, kým nie je vymenovaný jeho nástupca.

Nového generálneho prokurátora by mohol parlament voliť podľa novelizovaného zákona, ktorý umožňuje kandidovať aj neprokurátorom. Zákon zatiaľ nepodpísala prezidentka.