Milanová prehodnotí kultúrne poukazy

Neprinášajú benefit ani pre kultúru, ani pre školstvo, uviedla ministerka školstva.

21. júl 2020 o 16:21 SITA

BRATISLAVA. Kultúrne poukazy neprinášajú benefit ani pre kultúru, ani pre školstvo. Cieľom ministerstva kultúry je preto prehodnotiť ich fungovanie, zlepšiť ich využívanie a naštartovať spoločné projekty s ministerstvom školstva.

Uviedla to ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

Zlé nastavenie kultúrnych poukazov

Kultúrne poukazy predstavujú pre základné a stredné školy spôsob finančnej úľavy z výšky vstupného do vybraných kultúrnych inštitúcií.

Ako ministerka ďalej priblížila, ministerstvo kultúry si uvedomuje, že nastavenie kultúrnych poukazov je zlé.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V 21. storočí vydávame tlačené personalizované kartičky, ktorých tlač a distribúcia stojí dosť peňazí. Následne nie sú využívané tak, ako by mali byť a neprinášajú ten benefit ani pre kultúru ani pre školstvo tak, ako by sme si predstavovali,“ vysvetlila ministerka.

Snahou je dostať ľudí ku kultúre

Snahou ministerstva kultúry je tiež zabezpečiť prepojenie kultúry so vzdelávaním, viac využiť príležitosti, ktoré ponúkajú kultúrne inštitúcie, zvýšiť ich návštevnosť a tak zvyšovať u mladých ľudí záujem o kultúru.

Súvisiaci článok Kultúra trpí na nedostatok súkromných zdrojov Čítajte

„Jedným z cieľov je aj prehodnotiť fungovanie kultúrnych poukazov a pozrieť sa na to, ako by sme vedeli to prepojenie zabezpečiť, aby to bolo oveľa cielenejšie a aby to všetko prebiehalo zážitkovo. Aby to nebolo len o tom, že kultúrne poukazy sa využijú na kino, ktoré môže byť pridanou hodnotou. Na Slovensku máme veľa pamiatok či inštitúcií, ktoré vedia deťom zabezpečiť nadstavbu a naučia ich tráviť čas pri umení a kultúre,“ dodala na záver Milanová.

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si dala za cieľ zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií aspoň na priemer Európskej únie, čo znamená zvýšenie návštevnosti oproti roku 2019 o 50 percent.

Tento cieľ vláda plánuje dosiahnuť aj lepšou koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami.

Poukazy fungujú 15 rokov

Školy a kultúrne inštitúcie môžu o poukazy požiadať tak, že sa prihlásia do dotačného programu Kultúrne poukazy. Ten vznikol s cieľom zvýšiť návštevnosť kultúrnych inštitúcií žiakmi základných a stredných škôl.

Projekt predstavilo ministerstvo kultúry pod vedením Františka Tótha v polovici decembra 2005.

Každý študent a učiteľ prihlásenej školy dostáva štyri poukazy v celkovej hodnote štyri eurá. Každý z nich má hodnotu jedného eura.

Podľa Revízie výdavkov na kultúru vyčlení ministerstvo kultúry na kultúrne poukazy tri milióny eur ročne, z toho reálne sa na ne v roku 2019 použilo 2,3 milióna eur. Rozdelilo si ich 744-tisíc študentov a učiteľov z 2 870 škôl.

„V priemere je zapojených 75 percent všetkých škôl, ak nerátame špeciálne základné a stredné školy, je to 90 percent,“ vyplýva z revízie. V priemere sa tak vyčerpá 75 percent všetkých prostriedkov určených na kultúrne poukazy.