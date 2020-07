Prístup k zdravotne postihnutým ľuďom sa postupne mení

Zdravotne postihnutých je viac vidieť v uliciach, v práci aj v kultúrnych zariadeniach.

21. júl 2020 o 17:00 TASR

BRATISLAVA. Spoločenská mienka o ľuďoch so zdravotným postihnutím sa postupne mení.

Povedala to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

"Ak súčasný stav porovnáme so situáciou pred desiatimi rokmi, zmenilo sa najmä to, že ľudí so zdravotným postihnutím vidieť. Sú v uliciach, v práci aj v kultúrnych zariadeniach. Predtým boli schovanejší v domácnostiach a rôznych zariadeniach sociálnych služieb," tvrdí Stavrovská.

"Na to, aby mohli chodiť na verejnosť, však musia mať vytvorené podmienky," pripomína.

Opatrenia a zákony podľa dohovoru

Slovensko si tento rok pripomína 10. výročie ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Do právneho poriadku ho však štát stále implementuje postupne.

"Na základe všeobecných ustanovení dohovoru musí spracovať konkrétne opatrenia a zákony. Všetky oblasti sú naštartované, ale všetky treba ešte zlepšovať," povedala Stavrovská.

Dohovor sa dotýka oblastí zdravotníctva, rovnosti pred zákonom, nediskriminácie, prístupnosti či zvyšovania povedomia o potrebách zdravotne znevýhodnených.

Tiež hovorí o nezávislom spôsobe života, rešpektovaní súkromia, vzdelávaní a ďalších.

OSN si žiada výročné správy

Vláda SR musí každý rok predkladať OSN správy o implementácii dohovoru do zákonov.

"Vďaka implementácii dohovoru sa podarilo dosiahnuť legislatívne zmeny, ako napríklad zrušenie vekovej hranice na vyplatenie príspevku na kúpu auta či príspevku na osobnú asistenciu, o ktorých rozhodol Ústavný súd SR. Taktiež už nemožno ľudí pozbavovať spôsobilosti na právne úkony, možno ju iba obmedziť. Človeka predtým majú riadne vypočuť a riadne mu doručiť rozhodnutie," vysvetľuje Stavrovská.

Hovorí, že Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pozitívne hodnotil aj vytvorenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP), ktorý funguje od roku 2016.

Zvýšili sa príspevky na opatrovanie

Rieši individuálne podnety týkajúce sa porušovania práv ľudí so zdravotným postihnutím, a tiež monitoruje stav v rôznych oblastiach. Odpočet plnenia odporúčaní ÚKOZP vláde je podľa Stavrovskej dosť strohý.

Ako jedno z mála odporúčaní bolo splnené to, aby sa zvýšili príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu do výšky minimálnej mzdy, a to, aby sa rodinám nekrátil príspevok na opatrovanie, ak opatrované dieťa chodí do školy viac ako 20 hodín týždenne.

ÚKOZP tiež požiadal poslancov, aby podali rozšírený poslanecký návrh, ktorý bol základom novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

"Podľa tej sa už nepožaduje súhlas susedov s namontovaním schodiskovej plošiny, ak ju niekto v bytovom dome potrebuje," priblížila Stavrovská.

Predstavitelia ÚKOZP podľa nej od nástupu novej vlády absolvovali stretnutie na viacerých ministerstvách.

"Vláda vyslala veľmi pozitívny signál, že chce spolupracovať a odporúčania plniť," tvrdí komisárka.

Vláda SR sa aj vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že pripraví Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.