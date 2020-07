Ministerka chce umožniť, aby sudcovia išli za svojvôľu sedieť

Ministerka vysvetľuje, že za právny názor nikto trestať nebude.

22. júl 2020 o 23:37 Peter Kováč

BRATISLAVA. Rozhodnutie o tom, že Marian Kočner má na základe jednej zo zmeniek televízie Markíza nárok na 8,3 milióna eur, patrilo k najkontroverznejším krokom, ktoré sa viažu k sudcom zadržaným v akcii Búrka.

Rozsudok vyniesla dnes už stíhaná sudkyňa Zuzana Maruniaková v roku 2018 bez toho, aby dala znalecky preskúmať pravosť spornej zmenky.

Neskôr súd rozhodol, že Kočner s bývalým riaditeľom Markízy Pavlom Ruskom zmenky sfalšovali.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany Za ľudí chce umožniť, aby bolo za podobné svojvoľné rozhodnutia možné sudcov stíhať.

Nový trestný čin ohýbania práva má byť založený predovšetkým na tom, že sudca rozhodne v zjavnom rozpore so zákonom. Ak by sa potom potvrdila jeho vina, hrozilo by mu väzenie jeden až päť rokov.

Trestné stíhanie sudcov by bolo možné po zrušení rozhodovacej imunity sudcov. Tá je zakotvená priamo v ústave. Zámer na jej vypustenie z ústavy avizovala vláda vo svojom programe.