Matka lesbických dvojičiek Kroulíková: Ty si teplá? Aha? A to je akože všetko?

Čakala som, čo hrozné z nej vypadne.

24. júl 2020 o 11:35 Jakub Doubek

Narodili sa jej dvojičky – lesby. Dnes sa nad tým Jaroslava Kroulíkova usmieva. Vďaka dcéram si začala všímať nenávisť k homosexuálom na internete.

V rozhovore tvrdí, ako na coming out zareagovala a ako si uvedomila, že nie každé dieťa musí byť ako jeho rodič.

Jaroslava Kroulíková Pracuje ako probačná úradníčka, má 45 rokov a v Brne žije s dvomi dcérami, dvojičkami – Annou a Terezou. Majú 21 rokov.

Anna aj Tereza sú homosexuálne orientované.

Matke sa zdôverili už v dvanástich rokoch. Tá ich podporuje a chce s nimi ísť na dúhový pochod.

Hovorilo sa u vás doma o homosexualite, keď ste boli malá?

Toto sa u nás doma nikdy neriešilo. S homosexualitou som sa prvýkrát stretla na strednej. Mala som najlepšiu kamarátku, ktorá ešte nevedela, ako to vlastne so svojou sexuálnou orientáciou má. Mala som pocit, že ku mne aj niečo cíti.

Boli to deväťdesiate roky. V porovnaní s tým, čo bolo predtým bolo všetko otvorené, ale zároveň...

... ešte stále stigmatizované?

Presne. Keď sa na to pozriem dnešnými očami, všetko bolo iba v náznakoch, všetko muselo byť cudné a nič nebolo povedané na plné ústa. Nikto vtedy nevedel, ako sa má k homosexualite postaviť.

Bolo to prvýkrát, čo sa ma tá téma dotkla. Začala som rozmýšľať, ako to tí ľudia asi prežívajú. Tá kamarátka je rovnako stará ako ja. Viem, že dodnes to svojim rodičom nepovedala.

Vám to ale vaše dcéry povedali.