Herec a dabér Kaprálik: Pýtali sa ma, či mám frajerku. Na to bola vždy paušálna odpoveď nie

24. júl 2020 o 11:55 Jakub Doubek

Herec ONDREJ KAPRÁLIK rozpráva o tom, ako nechcel byť terčom posmechu pre svoju sexualitu a ako sa na svoj coming out pripravoval.

Ľudia sa zvyknú pýtať, kedy si človek uvedomil, že je gay. Ako sa staviate k tejto otázke?

Ondrej Kaprálik Pochádza z rodiny dabingových a divadelných hercov, sám sa venuje divadlu a dabingu na voľnej nohe.

Má 33 rokov a hrá v bratislavských divadlách Nová scéna a Malá scéna STU.

Pracuje v banke a aktuálne má stáleho partnera.

Nemám tú otázku rád. Keď sa mi nechce debatovať, odpovedám na ňu protiotázkou: „Kedy ste si vy uvedomili, že ste heterosexuál?“ Teda za predpokladu, že hovorím s heterosexuálom.

A keď sa vám debatovať chce?

Homosexualita sa u mňa prejavila v čase, keď sa začala prebúdzať aj moja sexualita. Niekedy v dvanástich až štrnástich rokoch. Ťažko je mi loviť v pamäti konkrétny dátum.

Dopomohlo vám v uvedomení divadelné prostredie?

Ako teenager som trávil dlhé večery v muzikálovom divadle. Tanečníci mi učarovali. To uvedomenie a sebapoznanie ale neprišlo hneď a jednorazovo, vo chvíli, keď som si sadol do sály. To sa nestalo.

V detských kolektívoch nadávky typu buzerant a homoš lietajú bežne. Nechcel som do tejto kategórie patriť. Povedal som si, že to skúsim uhrať na bisexuála.

Takže ste mali aj heterosexuálne vzťahy?

Vzťahmi by som to nenazval. Randil som s dievčatami. Nikam to ale neviedlo.

Mysleli ste si, že vám to uľahčí život?