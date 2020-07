Koalícia sa dohodla na podpore Matoviča pri jeho odvolávaní

Dohodli sa, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia diskusiu.

22. júl 2020 o 11:18 TASR

BRATISLAVA. Koaliční poslanci za odvolanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR nezahlasujú, vládu podporia.

Zhodli sa na tom predsedovia poslaneckých klubov Za ľudí Jana Žitňanská, SaS Anna Zemanová, OĽaNO Michal Šipoš a Sme rodina Peter Pčolinský.

Dohodli sa na tom na utorkovej koaličnej rade. Rovnako sa zhodli, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia diskusiu.

Mimoriadna schôdza na odvolávanie premiéra má byť vo štvrtok o 10.00 h.

Ide o starú Matovičovu osobnú vec

Zemanová nepočíta s tým, že by niektorí poslanci SaS hlasovali za odvolanie premiéra. Ku kauze diplomovej práce premiéra sa už podľa jej slov SaS vyjadrovať nebude.

"Zhodli sme sa, že po vyše 20 rokoch sa už nebudeme vyjadrovať k niečomu, čo spravil vtedy Matovič. Je to jeho osobná vec a vec školy," uviedla.

"Zhodli sme sa, že táto téma nie je témou, na ktorej by mala padnúť vláda, za tým si stojíme," doplnila Žitňanská.

Nemyslí si, že by niektorí poslanci Za ľudí hlasovali za Matovičovo odvolanie. Poslanci si podľa nej uvedomujú množstvo výziev a reforiem stojacich pred novou vládou.

Hlasovanie s kotlebovcami je porušením dohody

Koaličná rada sa podľa Žitňanskej zhodla aj na tom, že hlasovanie niektorých poslancov OĽaNO za kotlebovský návrh bolo porušením koaličnej dohody. Budú o tom ešte hovoriť. Osobne nevidí dôvod na zmeny v koaličnej zmluve.

"Dôležité je skôr čítať s porozumením. Kto si ju prečíta, má jasno v tom, ako sa majú správať koaliční poslanci," podotkla.

Šipoš nevidí dôvod na to, aby koalícia hlasovala proti premiérovi. Klub OĽaNO ešte bude o postupe hovoriť. Nepredpokladá však, že by niekto z nich nevyjadril dôveru premiérovi.

"Tandem Pellegrini-Fico zvolal schôdzu, majú na to právo, pozbierali podpisy. My sa k tomu postavíme čelom," deklaroval.

Potvrdil, že otázku hlasovania poslancov OĽaNO za návrh ĽSNS ešte budú riešiť na samostatnej koaličnej rade v lete, aby do budúcna predišli podobným problémom.

Štandardný priebeh schôdze

Pčolinský rovnako deklaroval klasický priebeh mimoriadnej schôdze.

"Štandardne sa schôdza otvorí, prebehne rozprava, nebudú žiadne obštrukcie," uviedol s tým, že všetci poslanci Sme rodina podporia premiéra a celú jeho vládu. V súvislosti s hlasovaním poslancov OĽaNO za návrh ĽSNS poznamenal, že k tomu ešte bude zasadať koaličná rada. Na nej sa má dohodnúť postup v podobných prípadoch. "Bavili sme sa o tom, považujeme to za problém do budúcna," podotkol.

Matovič bude v parlamente čeliť odvolávaniu. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov.

Návrh na jeho odvolanie podali v utorok poslanci Smeru-SD a nezaradení okolo Petra Pellegriniho.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.