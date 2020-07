Matoviča budú odvolávať vo štvrtok, Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu

Návrh predložili opoziční poslanci Blanár a Raši.

22. júl 2020 o 14:38 TASR

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) bude po prvý raz od nástupu do funkcie čeliť odvolávaniu. Mimoriadna schôdza s návrhom na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády sa začne vo štvrtok o 10.00 h.

Zvolal ju predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Článok pokračuje pod video reklamou

Návrh predložili opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený). Urobili tak po medializovaní podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát, dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero.

Argumenty v štyroch bodoch

Súvisiaci článok Pčolinský označil odvolávanie Matoviča za divadlo, koalícia avizuje jednotu Čítajte

Argumenty na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády zhrnula opozícia do štyroch bodov: neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov; neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou; nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády, najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj SR, a prekrývanie nedostatočnej osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach; neexistencia ucelenej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze.

Návrh na odvolávanie premiéra podpísalo 37 opozičných poslancov, potrebných bolo aspoň 30 podpisov.

Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že neplánujú robiť z odvolávania cirkus a chcú štandardnú diskusiu v pléne. Podobne to vidia aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Koalícia premiéra podrží

Poslanci OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podporia premiéra a vládu. Deklarovali, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia štandardný priebeh schôdze.

Vyplýva to z vyjadrení predsedov poslaneckých klubov koaličných strán. Pre TASR tiež uviedli, že nerátajú s tým, že by niekto z ich poslancov hlasoval za vyslovenie nedôvery Matovičovi.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.