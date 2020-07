Slovensko musí rozhodnúť o forme členstva v Európskej vesmírnej agentúre

Najlepším riešením by bolo podľa tajomníka ministerstva školstva pridružené členstvo.

23. júl 2020 o 20:27 SITA

BRATISLAVA. Slovensko má šesť týždňov na to, aby sa rozhodlo, či sa bude ďalej pripravovať na členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) alebo sa stane jeho takzvaným pridruženým členom.

Ako pre agentúru SITA povedal štátny tajomník pre vedu a výskum ministerstva školstva Ľudovít Paulis, najlepším riešením by bolo stať sa pridruženým členom.

„V takom prípade máme možnosť hospodárskej koncovky projektov, ktoré už sú rozbehnuté. Toto je vynikajúca možnosť prepojiť aspoň v jednej oblasti výskum s hospodárskou časťou,“ priblížil. Zároveň ale dodal, že Slovensko by muselo platiť ESA najvyššie členské, teda 4,5 milióna eur. Ministerstvo preto pripravuje podklady pre ostatné ministerstvá, keďže z pridruženého členstva vo vesmírnej agentúre by mohli profitovať viaceré rezorty. Ako bude Slovensko postupovať, musia rozhodnúť ministri do 6. septembra.

Pridružené členstvo v ESA sa podľa Paulisa netýka iba ministerstva školstva, ale aj ministerstva hospodárstva či dopravy, pretože vesmírna agentúra má aj rôzne aktivity súvisiace so satelitmi, navigáciou a sledovaním dopravy. Dotýka sa tiež ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia pre programy, ktoré mapujú zemský povrch a dokážu sledovať záplavy. „Nie je to problematika, ktorá by mala byť len na pleciach ministerstva školstva. Naozaj to je taká prierezová aktivita a všetky ministerstvá môžu z toho profitovať,“ povedal štátny tajomník rezortu školstva.

Ako dodal, na ministerstve pripravujú podkladový materiál pre ostatné rezorty, ktorý ich má presvedčiť, že členstvo v ESA potrebujú. Poznamenal, že z dokumentu, ktorý majú predpripravený, sa dajú odhadnúť hospodárske vplyvy pridruženého členstva. Pre agentúru SITA vysvetlil, že pridaná hodnota takejto spolupráce oproti pokračovaniu v prípravnej fáze (PECS+) je v tom, že projekty sa môžu dostať do komerčnej realizácie. Podľa Paulisa je to šanca prepojiť výskum a hospodárstvo a začať ho transformovať. „Môže sa to týkať aj softvérových firiem. Pretože, samozrejme, vesmírny výskum vyžaduje aj softvérové zabezpečenie a je tam veľa projektov, ktoré sa tohto týkajú. Tam si myslím, máme tiež čo ponúknuť,“ uzavrel.

Ministerstvo plánuje v tejto súvislosti revíziu výdavkov na členstvá v medzinárodných vedeckých inštitúciach, aby vedeli rokovať s ministerstvom financií o prípadnom navýšení rozpočtu. Slovensko je aktuálne napríklad členom CERN-u, kde platí členské štyri milióny eur. Na členstvo v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne vynakladá ročne takmer tri milióny eur. Na členstvo v ESA je momentálne vyčlenených 1,5 milióna eur. Ak by si Slovensko prípravnú fázu predĺžilo o ďalšie roky, platilo by ročne 2,5 milióna, v prípade pridruženého členstva 4,5 milióna eur.

Paulis dúfa, že s rozhodnutím vlády o postupe príde aj uznesenie, akým spôsobom členstvo vo vesmírnej agentúre finančne zabezpečiť. „Pretože to sa konkrétne v prípade spolupráce s ESA v minulosti nedotiahlo a spôsobuje to veľké problémy,“ povedal s tým, že v rozpočte na členské príspevky nie je dostatočný objem prostriedkov na to, aby boli všetky pokryté.

Slovensko musí svoj záujem o pridružené členstvo alebo predĺženie prípravnej fázy Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS) vyjadriť do 6. septembra 2020, aby sa stihla spustiť spolupráca od začiatku budúceho roku. „Pred septembrom by mala o forme členstva rozhodnúť vláda na základe stanoviska Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie,“ priblížil štátny tajomník. Zámer Slovenska musí následne schváliť aj ESA.