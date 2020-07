Dobré ráno: Kauza Kuciak je na konci, rozsudok na spadnutie

Kauza vraždy je na konci.

23. júl 2020 o 23:00 Roman Cuprik, Zuzana Kovačič Hanzelová

Prokurátor navrhol v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej všetkým aktérom trest 25 rokov.

Súd je na konci, strany už predniesli záverečné reči a rozsudok je na spadnutie. Aké boli najväčšie momenty na pojednávaniach s Mariánom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Andrej Danko vypovedal na NAKE v Banskej Bystrici. Ide zrejme o kauzu Dobytkár a úplatkoch v pôdohospodárskej platobnej agentúre, v ktorej je obvinený Norbert Bödör a podnikateľ blízky SNS Martin Kvietik.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany Za ľudí chce umožniť, aby bolo za svojvoľné rozhodnutia možné sudcov stíhať. Nový trestný čin ohýbania práva má byť založený predovšetkým na tom, že sudca rozhodne v zjavnom rozpore so zákonom. Ak by sa potom potvrdila jeho vina, hrozilo by mu väzenie jeden až päť rokov.

Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková končí vo funkcii. Na pozíciu v krátkom čase vypíšu výberové konanie. Pirošíková požiadala ministerku spravodlivosti o odvolanie sama, sťažuje sa na útoky mimovládok.

Čína kritizovala vo štvrtok nové opatrenie britskej vlády, ktoré uľahčí občanom Hongkongu získanie občianstva Spojeného kráľovstva. Peking to označil za "porušenie medzinárodného práva a zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny, a hrozil odplatou.

