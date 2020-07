Spišiak: Snažím sa. Toto je môj posledný výstrel

Policajný prezident z čias Radičovej vlády JAROSLAV SPIŠIAK sa po ôsmich rokoch od odchodu z polície stal poradcom ministra vnútra za OĽaNO Romana Mikulca. Podieľa sa na príprave reformy polície, ktorá by sa mala začať v najbližších mesiacoch.

V rozhovore sa dočítate prečo Jaroslav Spišiak prijal ponuku radiť ministrovi

či sa chystá kandidovať za policajného prezidenta

ako by sa mal meniť spôsob výberu nástupcu Milana Lučanského

čo sa v polícii zmenilo v posledných rokoch, keď bol Spišiak mimo systému

čoho by sa mala týkať ohlásená reforma polície

Ako sa vám spolupracuje s ministrom Mikulcom?

Je to geniálny a fantastický minister. Zažil som už veľmi veľa ministrov, všetci chceli reformovať a mali ambíciu presadiť niečo nové, vždy aj na základe mojich predstáv. Entuziazmus však časom opadal, alebo sa rozpadla vláda či prišli rôzne politické problémy a zámery sa nepodarilo dotiahnuť do konca. Ak by som nemal istotu, že teraz je možné presadiť zmeny, nešiel by som do toho.

Sám však hovoríte, že pokusov už bolo niekoľko. Čo je teraz iné?

Minister. Poznáme sa už dlhé roky, počas ktorých sme sa dennodenne rozprávali o tom, čo je zlé a čo by sa malo skvalitniť. Máme rovnaké myšlienky a myslím, že on je ten minister, ktorý to dokáže presadiť aj z pozície politickej sily.

Dokážete z pozície poradcu vstupovať do plánovaných zmien?