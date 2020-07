Čižnár skončí vo funkcii v auguste, zastúpi ho jeho prvá námestníčka

Prezidentka akceptovala Čižnárovu žiadosť o uvoľnenie z funkcie.

24. júl 2020 o 11:36 SITA

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár končí vo funkcii k 10. augustu.

Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec, vyplýva to z jeho dohody s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou.

"Prezidentka akceptovala žiadosť generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o uvoľnenie z funkcie," informoval Strižinec.



Funkciu generálneho prokurátora bude v plnom rozsahu práv a povinností do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom vykonávať prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.



Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi v piatok 17. júla uplynulo sedemročné funkčné obdobie.

Bývalý prezident Ivan Gašparovič ho do funkcie vymenoval 17. júla 2013. Generálneho prokurátora SR volia poslanci parlamentu, následne ho do funkcie menuje hlava štátu.



Súčasná koalícia by Čižnárovho nástupcu mala vyberať v septembri.