Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

24. júl 2020 o 12:59 The Slovak Spectator

1. Rodáčka z Krupiny kandiduje do amerického kongresu: Krupina native makes a splash on Arizona’s political scene

2. Slovensko sa musí vedieť predať. Prečítajte si rozhovor s odchádzajúcim britským veľvyslancom, ktorý na Slovensku strávil šesť rokov: Diplomacy is more virtual for the moment, but personal contact is everything

Článok pokračuje pod video reklamou

3. Ako si nepomýliť Slovensko a Slovinsko? Americký novinár má tip: Boots, memories, and 1,000 dollars (from our archive)

4. Zahraničné vydavateľstvá objavujú slovenských autorov. Stále je to však boj: Slovak writers struggle to find path to Anglophone readers

5. Z vyše troch stoviek drevených kostolov ostalo na Slovensku len 60. Viete, kde ich nájdete? What happened to the wooden churches in Slovakia

6. Nitra má späť svoj turistický vláčik a o Liptove vzniklo nové video. Pozrite si, čo je nové v kultúre a cestovaní na Slovensku: Roundup: What’s so great about Slovakia, anyway?

7. Aký je rozdiel medzi obsadzovaním pozícií a vyhľadávaním talentov? Odpovie expert v personalistike: Tracking down talents vs. filling positions

8. Vydajte sa po stopách Slovanov: In the land of the old Slavs: Marhát Mountain

9. Strasti utečencov v súťaži o najlepší plagát pre multikultúrny festival: Migrants and refugees spotlighted in posters amid the pandemic

10. Ako sa kolumbijský fotograf stal slovenským občanom. Vypočujte si v podcaste: How a Colombian photographer became Slovak

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.