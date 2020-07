Hnutie OĽaNO by fungovalo aj bezo mňa, tvrdí Matovič

Minister Heger označil premiéra za silného lídra.

24. júl 2020 o 14:32 SITA

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) povedal, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti by prežilo aj bez neho, keby odišiel z politiky.

„Viem si predstaviť, že by hnutie OĽaNO fungovalo aj bezo mňa,“ povedal premiér agentúre SITA.

Podľa neho sú v hnutí šikovní ľudia, ktorí by ho vedeli nahradiť. Spomenul napríklad vicepremiéra a ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO).

Ten však uviedol, že si nevie OĽaNO bez Matoviča predstaviť. „Ani si to nechcem predstaviť,“ vyjadril sa Heger pre agentúru SITA.

Hnutie nie je postavené iba na lídrovi

Minister Heger označil Matoviča za „dôležitý článok vlády“. „Myslím si, že ten najdôležitejší. Je to premiér na správnom mieste a veľmi ho potrebujeme,“ povedal Heger. Odmietol, že by OĽaNO bolo postavené iba na Matovičovi.

„Naše hnutie nie je postavené iba na lídrovi, ale na všetkých ľuďoch, ktorí nám držia palce a ktorí chcú urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť.

Igor je silný a kvalitný líder. Tak to bežne funguje, že musíte mať lídra. Určite by som to nechcel stavať do roviny, že OĽaNO stojí iba na Igorovi,“ mienil Heger.

Koalícia ho podržala

Najsilnejší vládny klub OĽaNO má v parlamente 53 poslancov. Podľa Hegera dostalo hnutie takýto silný mandát práve vďaka Matovičovi a verí, že ho bude niesť štyri roky a ľudia tak uvidia zmenu.

„Je úplne prirodzené, že OĽaNO dostalo tento mandát hlavne vďaka Igorovmu desaťročnému boju, ktorý zvádzal na Slovensku s oligarchami a korupčníkmi,“ dodal Heger.

Matovič v stredu 22. júla vyhlásil, že ak by ho poslanci pre kauzu jeho diplomovej práce odvolali z funkcie premiéra, odíde z čela hnutia OĽaNO a aj z politiky.

Parlament dnes ráno po necelých dvadsiatich hodinách rokovania odmietol návrh opozície a Matoviča podržal v pozícii šéfa vlády.

Proti jeho odchodu boli poslanci štyroch vládnych klubov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí.