Hlina: S interrupciami sa obchodovalo pred voľbami aj teraz. Sme však sekulárny štát, zákony sa nepíšu v sakristii

Vlna populizmu bola obrovská. Chcem veriť, že sa skončí a škody nebudú veľké.

24. júl 2020 o 17:58 Zuzana Kovačič Hanzelová

Prevzal KDH v roku 2016, keď sa prvýkrát nedostalo do parlamentu. Po prehre vo februárových voľbách ohlásil nástup nesystémových strán a ponúkol funkciu. Hovorí, že nám vládnu populisti, v KDH by chcel zostať ako podpredseda. Alojz Hlina bol hosťom v Rozhovoroch Zuzany Kovačič Hanzelovej, toto je výber z rozhovoru.

Podpredseda KDH Milan Majerský vraví, že hnutie pred voľnami poškodil pakt s koalíciou Progresívne Slovensko - Spolu a to, že sa nedohodlo s Kresťanskou úniou. Bola to chyba?

Bol by som opatrný vo vyjadreniach. Zmluva s liberálmi vo voľbách do VÚC urobila z Milana Majerského župana. Takže je to prípad od prípadu.

Možno by som v niektorých veciach konal inak, ale cesta nevedie tade, že sa budeme topiť v Dunaji – liberáli nás a konzervatívci liberálov.

Nemala by sa konzervatívna politika vrátiť od kultúrno-etického boja k tomu, na základe čoho získavalo KDH vo voľbách štandardných desať percent?

Aj ja si myslím, že kostol je kostol a kancelária politickej strany je kancelária politickej strany. Cirkev je cirkev a strana je strana – to bola aj moja stratégia, ktorú som razil, a myslím si, že je funkčná. Úlohou politickej strany je prinášať riešenia pre skutočný život, toto je podľa mňa cesta.

Vytvorila sa tu hystéria a, žiaľ, platí, že nie je dôležité, ako veci sú, ale ako sa javia.

Ale kto ju vytvoril?

Tá energia čakala. Veď k čomu sme sa ako KDH a PS-Spolu zaviazali? Len sme urobili dohodu, že na seba nebudeme kydať. Mal sa k tomu pridať bývalý prezident Andrej Kiska, ale kým sa pridal, my sme už stáli doráňaní vo vetre.

Je toto slovenský konzervativizmus, že ľudia vidia liberálov ako satana, ktorý chce presadiť "džender ideológiu"?

Na strachu sa dobre robí. To sú ruské schémy politickej práce – dajte tam strach a sex a zafunguje to. Toto sa hrubo zneužívalo, strašenie a k tomu sexualita a zabralo to.