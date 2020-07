Univerzita Komenského hľadá detaily k Matovičovej diplomovke v archívoch

Meno oponenta, s ktorým mal byť Matovič na dovolenke, je stále neznáme.

24. júl 2020 o 20:33 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Univerzita Komenského v Bratislave zisťuje, kto sedel v komisii, pred ktorou premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič obhajoval svoju diplomovú prácu aj to, kto bol jeho oponentom.

Univerzita hľadá Matovičov študijný spis spred 22 rokov, ktorý obsahuje aj zápisnicu k jeho záverečným skúškam - štátniciam. Premiér ich robil na Fakulte managementu Univerzity Komenského. V dokumentoch by malo byť aj hodnotenie diplomovky od školiteľa a oponenta, ich mená, aj mená členov komisie.

Od vypuknutia kauzy okolo Matovičovej odpísanej práce nie je známe, kto bol oponentom premiérovej diplomovky. Na rozdiel od vedúceho práce, ktorý by mal študenta počas prípravy a písania usmerniť, si oponenta nevyberá študent sám. Pridelia mu ho. Malo by ísť o odborníka na danú tému a mal by objektívne prácu zhodnotiť.

"Nie je dôvod, prečo tieto informácie skrývať," hovorí aj o mene oponenta prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.