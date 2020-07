Sudcov je dostatok, niektoré súdy sú len vyťaženejšie, tvrdí Mazák

Ján Mazák nevníma, že by za bol nižší záujem o post sudcu.

26. júl 2020 o 9:29 SITA

BRATISLAVA. Sudcov je na Slovensku dosť, problém spočíva v množstve a v zložitosti prípadov, ktoré musia niektoré súdy prejednať. Uviedol to pre agentúru SITA predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Najvyťaženejšie súdy sú najmä v Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.

"Iné, menšie a malé okresné súdy zásadne dokážu pracovať s malými zostatkami nevybavených prípadov," vysvetlil Mazák s tým, že to je dôvod prečo vnímame stav niektorých súdov ako poddimenzovaný.

Podľa predsedu súdnej rady vytvorenie novej súdnej mapy by mohlo výrazne prispieť k riešeniu súčasných ťažkostí. Mazák ju považuje za jedinečný, ale meškajúci projekt, ktorý by mal zohľadniť prirodzené rozdiely medzi súdmi. Návrh novej súdnej mapy počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim spájaním súdov. Predstaviť by ju mala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) do konca leta.

Pripravované limitovanie veku sudcov všeobecných súdov na 65 rokov by podľa Mazáka nemalo viesť k zhoršeniu tohto stavu. "Pravda, v tomto roku náhle, po voľbách, odišli desiatky sudkýň a sudcov do dôchodku, avšak, okrem situácie na najvyššom súde, nevidím situáciu obzvlášť dramaticky," uviedol. Bolo by podľa neho pre budúcnosť vhodné, aby sa odchody sudcov riešili s potrebným časovým predstihom.

Ján Mazák nevníma, že by za bol nižší záujem o post sudcu. "Najbližší dôkaz o záujme súdiť poskytne hromadné výberové konanie, ktoré je naplánované na začiatok septembra 2020," dodal s tým, že súdnictvo je najprestížnejšia právnická profesia. Ako uviedol, sudca má v rukách obrovskú moc a značnú zodpovednosť. "Len si predstavte, že človek v talári pošle iného človeka, ktorý sa previní na doživotie alebo na 25 rokov do väzenia. Rozhodne o osude celých rodín, detí, príbuzných," uzavrel predseda súdnej rady Ján Mazák.