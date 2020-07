Ministerstvo kultúry chce zrušiť povinné príspevky do umeleckých fondov

Umelci majú povinnosť prispievať z odmien a honorárov do zákonom zriadených fondov.

27. júl 2020 o 13:22 TASR

BRATISLAVA. Povinnosť umelcov platiť zo svojich autorských odmien a honorárov príspevky do umeleckých fondov zriadených zákonom, by mala definitívne zrušiť pripravovaná legislatívna zmena.

Novelu zákona o umeleckých fondoch avizuje ministerstvo kultúry v rámci predbežnej informácie, zverejnenej na portáli právnych predpisov Slov-Lex.

Rezort v oznámení pripomína, že pripravovaná novela reflektuje programové vyhlásenie vlády, týkajúce sa zámeru prehodnotenia súčasného systému fungovania a financovania Literárneho fondu, Hudobného fondu a Fondu výtvarných umení.

Rovnako nadväzuje na uznesenie vlády, ktorým kabinet uložil ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO) úlohu pripraviť návrh legislatívnej úpravy, rušiacu povinné odvádzanie príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom.

"Popri zrušení dodatočného zaťaženia umeleckých profesií je potrebné vymedziť základné funkcie a služby systému doterajších umeleckých fondov, predovšetkým vo vzťahu k tradičným funkciám profesijnej komory a z toho vyplývajúcim sociálnym a administratívno-organizačným funkciám, ktorých absencia sa v oblasti umeleckých profesií počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ukázala ako zásadná," dopĺňa rezort v oznámení.

Ministerstvo pripomína, že Literárny fond, Hudobný fond i Fond výtvarných umení fungujú na základe takmer 30 rokov starej právnej úpravy, ktorá sa rokmi aplikácie žiadnym spôsobom nevyvíjala, nereagovala na zmenené kultúrne a spoločenské prostredie, ani na vznik podporných verejnoprávnych fondov (Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín), ktoré sa venujú systémovej viaczdrojovej podpore kultúrnej produkcie postupne od roku 2009.

Návrh legislatívnej úpravy by mal rezort predložiť do pripomienkového konania na začiatku augusta.

V súčasnosti platí dočasné oslobodenie od povinnosti zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do umeleckých fondov zriadených zo zákona. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2021, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Opatrenie schválili v polovici mája poslanci národnej rady v rámci balíka legislatívnych úprav, týkajúcich sa zákonov v pôsobnosti ministerstva kultúry. Úpravy reagovali na vzniknutú situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej ekonomickým dosahom na kultúrnu a umeleckú obec.