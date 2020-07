Prepisovala Matovičovu diplomovku: Stopercentne mi niečo diktoval

Sestra Matovičovho oponenta prepisovala premiérovu diplomovku na spoločnej dovolenke.

27. júl 2020 o 20:23 Daniela Hajčáková

Premiér Igor Matovič po návrate do parlamentu. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Univerzita Komenského zverejnila, kto pred 22 rokmi bol oponentom odpísanej diplomovej práce dnešného premiéra Igora Matoviča z OĽaNO. Ukázala aj mená členov komisie, pred ktorou prácu obhájil.

Komisia podľa Matovičovho študijného spisu, ktorý škola vytiahla z archívu, zasadla 25. augusta 1998.

Matovičovu prácu ako oponent hodnotil Juraj Tučný, dnes jeden z konateľov spoločnosti PwC Slovensko.

Oponentom by mal byť odborník na danú tému, ktorý prácu zhodnotí objektívne. Na rozdiel od vedúceho práce by si oponenta študent nemal vyberať sám, mali by mu ho prideliť.

Fakulta manažmentu ani univerzita nevedeli povedať, či v minulosti Tučný na fakulte pracoval, alebo s ňou spolupracoval.

Kto hodnotil Matovičovu prácu: predsedníčkou štátnicovej komisie bola Viera Cibáková, dnes rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu,

dnes rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu, Členmi komisie boli: prof. Ing. Andrej Piškanin , CSc., prof. Ing. Milan Ralbovský , CSc., doc. Ing. Antónia Štensová , CSc.

, CSc., prof. Ing. , CSc., doc. Ing. , CSc. Vedúcim práce bol prof. RNDr. Jozef Komorník , DrSc.

, DrSc. Oponentom bol Mgr. Juraj Tučný.

"Oponentom mohol byť v tom čase aj človek z praxe," hovorí prorektor univerzity pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk. "Museli by sme znovu spustiť pátranie v archívoch."

SME sa s Tučným skontaktovať nepodarilo.

Ľahšie sa však už dalo vyhľadať, že k premiérovej diplomovke sa už raz vyjadril - konkrétne pred ôsmimi rokmi.

Nespomenul si vtedy, že bol Matovičovým oponentom, hoci ho vtedy pomenoval samotný Matovič. Teraz jeho meno potvrdila univerzita.

Tučného sestra však potvrdila, že spolu s bratom a Matovičom boli na dovolenke v Chorvátsku, kde prepisovala Matovičovu diplomovku na počítači. Premiér ju už spomínal viackrát, jej identitu však prezradiť nechcel.

Pred ôsmimi rokmi Matovič hovoril, že kamarátova sestra prepisovala na dovolenke prácu z jeho poznámok, minulý týždeň na tlačovej besede, kde novinárom odkopírovanú diplomovku vysvetľoval, tvrdil, že jej v knihách vyznačil pasáže, ktoré má citovať.

"Či mi niečo diktoval, či sa opisovalo, či som niekde dala úvodzovky, či som ich niekde nedala, to netuším. Nepamätám si to ani vo svojej diplomovke," hovorí Tučného sestra, dnes Zuzana Szomolányiová s tým, že to bolo pred 22 rokmi. Dnes pracuje v audítorskej firme.