Problémom je, aké úlohy mal plniť. Politici reagujú na Kyselicu

Štátny tajomník kandidoval do parlamentu ako príslušník Vojenského spravodajstva.

27. júl 2020 o 17:36 TASR

BRATISLAVA. Problém nie je, že niekto bol príslušníkom Vojenského spravodajstva, ale problém je, prečo ho tam zobrali a na plnenie akých úloh ho prijali.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský to uviedol v reakcii na medializované informácie o pôsobení štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Lukáša Kyselicu vo Vojenskom spravodajstve.

Zodpovednosť podľa SaS nesie OĽaNO

Koaličná SaS uviedla, že nejde o problém ich strany. Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová pre TASR skonštatovala, že vo všeobecnosti by príslušníci tajných služieb nemali pôsobiť vo volených funkciách alebo médiách.

"Zákon to nevylučuje. Problém nie je, že niekto bol príslušníkom Vojenského spravodajstva alebo Slovenskej informačnej služby, ale problém je, prečo ho tam zobrali a na plnenie akých úloh bol prijatý," uviedol Pčolinský.

Ak plnil Kyselica úlohy v súlade so zákonným zameraním spravodajstva, je to podľa neho v poriadku. "Ak náhodou vynášal vojakom informácie z OĽaNO, ktoré nesúvisia s plnením úloh spravodajstva, tak by to bol problém," dodal.

Strana SaS hovorí, že otázky okolo Kyselicu nie sú problémom ich strany. "Ak sú problémom pre OĽaNO, je na nich sa s tým vyrovnať. O pôsobení pána Kyselicu vo vojenskej tajnej službe vieme málo a ani sa zrejme viac nedozvieme, pretože ide o utajované skutočnosti.

Politické strany sú zodpovedné za svojich nominantov, a preto SaS tých svojich, rovnako ako členov, dôkladne preveruje," uviedla Marie Stracenská z komunikačného oddelenia SaS.

Mikulec aj Naď mu dôverujú

"Či pán Kyselica bol alebo nebol príslušníkom tajnej služby v minulosti, nemám ako posúdiť. Vo všeobecnosti by príslušníci tajných služieb nemali pôsobiť vo volených funkciách alebo v médiách, práve kvôli riziku zneužívania a manipulácie so spravodajskými informáciami. Prípad Petra Tótha je odstrašujúcim príkladom," komentovala pre TASR Remišová.

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko je znepokojené informáciami o pôsobení Kyselicu v spravodajstve.

Vzbudzujú podľa nich pochybnosti o skutočnom cieli a nástrojoch politickej kampane Kyselicu. Celú vec by mal podľa nich preveriť Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Štátny tajomník a bývalý šéf tímu Gorila Kyselica podľa informácií Denníka N kandidoval do parlamentu ako tajný príslušník Vojenského spravodajstva.

Nemali o tom vedieť ani členovia hnutia OĽaNO, za ktoré sa uchádzal o mandát. V tajnej službe mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na základe informácií, ktorými disponuje, nemá dôvod nedôverovať Kyselicovi. Štátnemu tajomníkovi dôveruje aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).