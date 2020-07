Dobré ráno: Orbán valcuje ďalej, rozpadá sa najväčší slobodný portál Index

Maďarsko už malo dostať trest od Únie.

28. júl 2020 o 23:30 Beata Balogová, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/8rjex-e4bd61?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Článok pokračuje pod video reklamou

V Maďarsku padlo jedno z posledných nezávislých a slobodných médií v krajine.

Index.hu dlho odolávalo pokusom Viktora Orbána ovládnuť ho a zaradiť do mediálnej provládnej armády, nakoniec sa Index rozpadol.

Po tom, čo majitelia prepustili šéfredaktora Szabolcsa Dullu, podáva výpoveď väčšina novinárov najväčšieho maďarského spravodajského portálu.

Je to definitívny koniec slobodnej novinárčiny v Maďarsku? Odpovie šéfredaktorka Denníka SME Beata Balogová v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Zdroje zvukov: euronews.com

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Štátny tajomník na ministerstve vnútra Lukáš Kyselica odchádza z funkcie. Kyselica pôsobil ako agent Vojenskej tajnej služby v čase predvolebnej kampane za vedenia Jána Balciara.

Ministerstvo obrany by mohlo za 50 miliónov dolárov z USA dokúpiť Black Hawky. Ďalšou alternatívou je nákup ľahších vrtuľníkov. Na rozhodnutie má minister obrany Jaroslav Naď ešte niekoľko mesiacov. Slovensko dostalo 50 miliónov dolárov z fondu Foreign Military Financing, použiť ich možno na výmenu ruskej techniky v armáde.

Juraja Novockého vymenovali za európskeho prokurátora. Novocký dozoroval ako slovenský prokurátor vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka. Stal sa teraz jedným z 22 prokurátorov Európskej prokuratúry, ktorú vedie Rumunka Laura Codrutova Kovesiová. Novocký má šesťročné funkčné obdobie.

Britská amabasáda v Moskve dostala protestnú nótu pre vyvesenie zástavy LGBTI. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že „porušenie zákona zakazujúceho propagandu osôb vyznávajúcich homosexualitu medzi mladistvými je neprijateľné“.

Odporúčanie

Recode decode je podcast, ktorý má síce letnú pauzu, no stojí rozhodne za to, aby ste si ho počas letných dní vypočuli. Množstvo známych ľudí z biznisu, aj zo spoločenského diania, a výrazná moderátorka a novinárka Kara Swhisher vás určite nesklamú. To je môj zaujímavý tip na záver.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.