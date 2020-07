Už piateho kandidáta na sudcu európskeho súdu budú voliť v septembri

Hľadať budú aj kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

29. júl 2020 o 13:19 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Súdna rad Slovenskej republiky bude 21. septembra voliť kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie a sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

Kandidátov môžu navrhnúť členovia súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov alebo iná stavovská právnická organizácia do 31. augusta. Informovala o tom rada na svojej internetovej stránke.

Súvisiaci článok Mazák považuje štyroch neúspešných kandidátov na všeobecný európsky súd za hanbu Čítajte

Slovensko navrhlo na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu už štyroch kandidátov, žiaden ale neuspel. Podľa súčasného predsedu súdnej rady Jána Mazáka je to medzinárodná hanba. Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka, po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka, ktorému pre zmenu chýbal dostatočný morálny kredit. Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Naposledy Slovensko vyslalo Michala Kučeru, no ani jeho poradný súdny výbor neodporučil. Slovensko tak „skúša šťastie“ od roku 2016, pričom hrozí, že do skončenia mandátu ho nedokáže obsadiť vôbec. Slovensko je tak rekordérom aj v počte neúspešných pokusov.

Sudcom Súdneho dvora Európskej únie za Slovenskú republiku je v súčasnosti Daniel Šváby, ktorému končí funkčné obdobie v októbri roku 2021.

Bývalá predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková vyhlásila voľby na tento post v predstihu, ešte 30. apríla a zároveň stanovila lehotu na predkladanie kandidátov do 8. júna.

Do stanovenej lehoty nikto nepredložil návrh na kandidáta a voľba sa neuskutočnila.