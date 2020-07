Agendu po Kyselicovi dočasne prevezme minister Mikulec

Výberom nového štátneho tajomníka sa bude ministerstvo vnútra zaoberať čo najskôr.

29. júl 2020 o 11:58 (aktualizované 29. júl 2020 o 12:11) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Agendu po štátnom tajomníkovi ministerstva vnútra Lukášovi Kyselicovi (OĽaNO) dočasne prevezme šéf rezortu Roman Mikulec (OĽaNO).

Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka tlačového oddelenia Barbara Túrosová.

Ako dodala, výberom nového štátneho tajomníka sa plánuje rezort zaoberať čo najskôr.

Súvisiaci článok Porušil Kyselica zákon? V tajných službách to tak chodí Čítajte

Kyselica sa vzdal svojho postu v utorok 28. júla. Urobil tak po tom, ako Denník N v pondelok 27. júla informoval, že kandidoval vo februárových parlamentných voľbách za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ako tajný príslušník vojenského spravodajstva.

K odchodu z funkcie pre tieto informácie vyzvala štátneho tajomníka opozičná strana Smer - sociálna demokracia.

Podpredseda parlamentu a vládnej strany Za ľudí Juraj Šeliga zasa zdôraznil, že Kyselica porušil zákon a mal by preto vyvodiť osobnú zodpovednosť.

Dôveru mu, naopak, vyjadrili premiér Igor Matovič (OĽaNO) či minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

V prípade návratu do parlamentu za klub OĽANO bude musieť odísť jeho náhradník, ktorým je poslanec Peter Cseh (OĽANO). Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu z 23. marca 2020 o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov za hnutie OĽANO. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

"Namiesto poslanca Lukáša Kyselicu nastúpil dňom 22. marca 2020 náhradník Peter Cseh podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR 29. februára 2020," uviedol komunikačný odbor.

Hnutie OĽANO zatiaľ nepotvrdilo, či sa Kyselica vráti do poslaneckých lavíc. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa s ním chce v najbližšej dobe stretnúť.

Kyselica bol šéfom tímu Gorila a vyšetroval aj objednávku vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko.

Príslušníkom vojenskej tajnej služby bol od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca NR SR.

V hnutí OĽaNO o jeho pôsobení vo vojenskom spravodajstve nevedeli. Kyselica vo vojenskom spravodajstve spadal pod svojho vtedajšieho šéfa Jána Balciara, na ktorého podozrivé majetkové pomery v minulosti upozorňovali médiá.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) Balciara po nástupe na čelo rezortu odvolal z funkcie.