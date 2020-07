Rómovia nemali dostávať drevo od Vojenských lesov a majetkov, je to hoax

BRATISLAVA. V roku 2019 sa na internete objavila dezinformácia o tom, že Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky (VLM SR) darujú Rómom brikety a drevo.

Nie je to pravda, VLM SR navrhli program, podľa ktorého by sa nielen Rómovia, ale aj obyvatelia obcí okresu Stará Ľubovňa mohli zapojiť do spracovania drevného odpadu a následne by im obce drevo odpredávali. Napriek plánom k samotnej realizácii projektu zatiaľ nedošlo, potvrdilo pre AFP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR). TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Prvýkrát sa zavádzajúci článok objavil 3. februára 2019 na stránke prehladsprav.sk s titulkom "Vojenské lesy chcú darovať drevo Rómom, a to nie je všetko". Druhý článok na rovnakú tému uverejnila 4. februára 2019 stránka magazin1.sk s titulkom "Rómovia budú dostávať zadarmo brikety a drevo z našich lesov". Neskôr bol titulok upravený na novú verziu: "Rómovia budú dostávať brikety a drevo z našich lesov."

Pomocou analytického nástroja na monitorovanie sociálnych sietí Crowdtangle agentúra AFP zistila, že článok zdieľalo viac ako 5200 používateľov Facebooku. Pôvodné tvrdenia o tom, že Rómovia majú dostávať brikety zadarmo, boli šírené napríklad vo facebookových skupinách ako ZA SUVERENITU SLOVENSKA, PROTI základniam NATO alebo Slovensko pretrvá, ak sa hodnotovo obrodí.

Tvrdenia nie sú založené na pravde a plánovaný projekt s ničím takým nepočítal. Pre AFP to potvrdilo MO SR 24. júla 2020. "V žiadnej fáze nie je a nebol projekt výroby brikiet z drevného odpadu koncipovaný tak, aby v procese niektorý z partnerov, účastníkov či občanov dostal niečo zadarmo," píše sa v stanovisku ministerstva.

Nie je pravdou ani to, že vyrobené brikety mali byť určené len pre Rómov. Projekt, ktorý iniciovali vojenské lesy, počítal so zapojením Rómov aj ostatných obyvateľov obcí v okrese Stará Ľubovňa do spracovania drevného odpadu, ktorého výsledkom by bola produkcia drevených brikiet. Toto palivo by patrilo obciam, ktoré by ho mohli predávať všetkým miestnym obyvateľom.