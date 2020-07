Obžalovaní popreli spojitosť so sátorovcami aj objednávky vrážd

Prokuratúra pripisuje starostovi Dolného Chotára objednávku troch vrážd.

29. júl 2020 o 15:09 (aktualizované 29. júl 2020 o 15:43) SITA

PEZINOK. Štvorica obžalovaných, ktorej prokuratúra pripisuje spoluprácu so zločineckou skupinou sátorovcov, objednávky vrážd a ďalšie skutky v stredu pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku poprela obvinenia.

Zhodne tak urobili starosta obce Dolný Chotár František D. st., jeho syn František, Ladislav A. ako aj na 18 rokov odsúdený Roland Sz. Obžalovaní zároveň deklarovali ochotu vypovedať. Výnimkou bol Ladislav A., ktorý pred súdom povedal, že vypovedať bude až po výsluchu niektorých svedkov.

František D. st. vo svojej stredajšej výpovedi priznal známosť s Lajosom Sátorom a ďalšími členmi skupiny sátorovcov, napríklad Zsoltom Nagyom a Kristiánom Kadárom.

Zároveň povedal, že Sátor sa v jeho prítomnosti preukázal preukazom príslušníka Slovenskej informačnej služby a napriek tomu, že bol neskôr hľadaný políciou, pohyboval sa „normálne“.

Poprel však, že by šéfovi zločineckej skupiny pomáhal ukrývať sa, dával mu peniaze, prípadne si u neho objednával vraždy. „Nemám nič spoločné so žiadnou zločineckou skupinou,“ povedal.

Pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok 30. júla výsluchom ďalších obžalovaných.

Prokuratúra pripisuje starostovi Dolného Chotára Františkovi D., ktorý bol podľa obžaloby činný pre juhoslovenskú zločineckú skupinu sátorovcov, objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané. Rovnako tri vraždy, z ktorých boli všetky dokonané, si podľa obžaloby objednal jeho syn František ml.

Na objednávkach niektorých vrážd z rokov 2004 až 2013 sa podľa prokuratúry podieľali aj Ladislav A. a Roland Sz. V prípade obetí išlo o takzvané biele kone, prípadne osoby, s ktorými mali obžalovaní obchodné spory.



Otcovi so synom navyše prokuratúra pripisuje faktoringový podvod a Ladislav A. je stíhaný aj za prechovávanie pervitínu. Starostu spolu so synom a Ladislavom A. zadržala polícia v rámci akcie Valentín začiatkom roku 2019. Súdy ich následne vzali do väzby. Roland Sz. bol v rámci procesu so skupinou sátorovcov v roku 2019 odsúdený na 18 rokov väzenia.