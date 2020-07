Kyselica by mal službu u vojenských tajných vysvetliť vo výboroch, tvrdí Saková

Ak budú opoziční poslanci iniciovať mimoriadny výbor, šéf výboru Krúpa ho zvolá.

29. júl 2020 o 16:55 TASR

BRATISLAVA. Hoci Lukáš Kyselica (OĽANO) vyvodil politickú zodpovednosť, mal by svoje pôsobenie vo Vojenskom spravodajstve (VS) počas volebnej kampane vysvetliť aj v parlamentných výboroch.

Na sociálnej sieti to uviedla exministerka vnútra a podpredsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Denisa Saková (nezaradená).

Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) pre TASR uviedol, že ak opoziční poslanci budú iniciovať mimoriadny výbor, zvolá ho.

Saková podotkla, že Kyselica nechal v omyle svojich voličov, pretože tvrdil, že z polície odišiel do civilu, pričom prešiel na miesto agenta VS.

Pýta sa, prečo odišiel z polície, keď mal dôkaz ako nahrávku Gorily, prečo porušil zákon a ako príslušník VS sa angažoval v politike, ale aj na to, či ako agent donášal informácie z prostredia VS šéfovi OĽANO Igorovi Matovičovi, alebo naopak.

"Hoci vyvodil politickú zodpovednosť za svoje klamstvá a porušenie zákona, mal by všetky tieto otázky zodpovedať v parlamente vo výbore na kontrolu Vojenského spravodajstva aj brannobezpečnostnému výboru národnej rady," dodala s tým, že odpovede si zaslúžia aj občania.

Exministerka uviedla, že verejnosť pozná Kyselicu najmä ako exvyšetrovateľa kauzy Gorila, ktorý neodovzdal originál USB kľúča s nahrávkou Gorily dozorovému prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi.

"Síce nič nevyšetril, Gorilu neobjasnil, ale médiá, a najmä Igor Matovič sa postarali o to, aby svietila jeho fotka na bilbordoch OĽANO. Svojím príbehom bojovníka, ktorý v skutočnosti nič nevybojoval, sa po voľbách stal štátnym tajomníkom ministerstva vnútra," tvrdí.

Kyselica odchádza z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO.

Upozornil na to Denník N s tým, že o tom nemali vedieť ani členovia hnutia. V tajnej službe ministerstva obrany mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.