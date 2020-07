Dobré ráno: Bol nedotknuteľný, Majský pôjde do väzenia

Súd v kauze tunelovania nebankoviek trval takmer dvadsať rokov.

29. júl 2020 o 23:02 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/5292u-e4e058?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Jozef Majský pôjde na deväť rokov do väzenia. Rozhodol o tom včera Najvyšší súd, ktorý zamietol odvolanie kontroverzného podnikateľa proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Ten odsúdil Majského už v roku 2015 v kauze podvodu na nebankovkách Horizont Slovakia a BMG Invest.

Čo sa na súde dialo, prečo Majského súdili takmer dvadsať rokov a čo spravil, ale aj kde teraz je a ako unikal pred spravodlivosťou?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Zdroje zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Vakcína proti novému koronavírusu by mala byť na Slovensku bez doplatku, štát ju ale zatiaľ pre všetkých obyvateľov nenakupuje, ani neplánuje nakúpiť. Predbežne sa ráta, že pri očkovaní by mali mať prednosť ľudia v domovoch sociálnych služieb, lekári, zdravotné sestry či záchranári, možno aj hasiči, policajti a vojaci.

Minister obrany odtajnil spis o leteckej havárii pri Hejciach. Pred štrnástimi rokmi pri nehode vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó v Maďarsku zahynulo 42 slovenských vojakov. Dodnes nie je jasné, čo bolo príčinou nehody.

Koaliční poslanci sa nezhodujú, či by sa Lukáš Kyselica mal vrátiť do parlamentu po tom, ako sa v utorok rozhodol odísť z funkcie štátneho tajomníka . K tejto téme by mal na budúci týždeň zasadať aj poslanecký klub OĽaNO, zatiaľ ale naznačuje, že je to na samom Kyselicovi. Bývalý vyšetrovateľ Gorily kampaňoval vo voľbách a zároveň bol aktívnym agentom vojenského spravodajstva.

Minulý rok na celom svete zavraždili viac ako dvesto environmentálnych aktivistov. Rok 2019 tak bol najkrvavejším, väčšinu ochranárov zavraždili v Latinskej Amerike. Mimovládna organizácia Global Witness však vo svojej správe odhaduje, že počet vrážd môže byť ešte vyšší.

Dnes by mala odštartovať nová vesmírna misia NASA k Marsu. Štart by sa mal odohrať krátko pred druhou hodinou nášho času a ak všetko vyjde, vo februári by na červenej planéte malo pristáť vozidlo Perseverance. Rover bude skúmať geológiu a klimatické podmienky na Marse a hľadať stopy prípadného dávneho života na planéte.

Odporúčanie

Občas si potrebujeme len tak oddýchnuť. Ľudia majú rôzne spôsoby: ja napríklad unikám do sveta videohier a kníh, a keď je naozaj horšie, tak starších žánrových klasík, napríklad sci-fi poviedok zo štyridsiatych až sedemdesiatych rokov. Vrátim sa vtedy k takým legendárnym textom, ako sú Deväť miliárd božích mien od Arthura C. Clarkea či Nemám ústa a musím kričať od Harlana Ellisona. A viete čo napíšte mi, akú vedeckú fantastiku máte radi vy. Napríklad do Podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo normálne, na môj mail tomas.prokopcak@sme.sk.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.