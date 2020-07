Žiaci na druhom stupni by sa mohli od budúceho septembra vzdelávať aj doma

Žiakov prvého stupňa základnej školy možno vzdelávať aj doma od roku 2008.

30. júl 2020 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Žiaci na druhom stupni základných škôl by sa mohli od septembra 2021 vzdelávať aj doma.

V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Návrh na homeschooling

Pripomenul, že už ako opozičný poslanec podával návrh na „homeschooling“ pre druhý stupeň základných škôl.

Plánované zmeny okrem iného zdôvodňuje tým, že deti, ktoré sú na prvom stupni vzdelávané doma, sa pri prestupe na druhý stupeň prihlasujú do českých škôl.

Tie im totiž, na rozdiel od slovenských škôl, tento typ vzdelávania umožňujú.



V prvom kvartáli budúceho kalendárneho roku chce ministerstvo pripraviť zákon o domácom vzdelávaní pre druhý stupeň základných škôl.

Overovanie vedomostí žiakov

Ako Gröhling vysvetlil, je potrebné legislatívne nastaviť nielen financovanie takéhoto vzdelávania, ale aj overovanie vedomostí žiakov študujúcich doma.

Ministerstvo má v pláne napríklad zvýšiť súčasný 10 percentný normatívny príspevok na žiaka, z ktorého školy financujú učebnice aj skúšky týmto študentom.

„Keď všetko toto zadefinujeme, tak ideme do národnej rady. Ja to vidím veľmi optimisticky, že od prvého septembra budúceho kalendárneho roku by mal byť ‚homeschooling‘ aj na druhom stupni,“ dodal Gröhling.

Mladší sa vzdelávať doma môžu

Žiakov prvého stupňa základnej školy možno vzdelávať doma od roku 2008, ich starších spolužiakov na druhom stupni však už nie.

Skupina poslancov sa preto ešte v apríli 2018 obrátila na Ústavný súd SR. Podanie predložili advokáti Daniel Lipšic a Peter Kubina s tým, že neexistujú až také rozdiely, ktoré by mohli prekážať vzdelávaniu detí doma aj na druhom stupni.

Dôvodom nie je podľa nich ani sociálne začlenenie detí či zabezpečenie učiteľov, ktoré by bolo náročnejšie, pretože učitelia musia mať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom predmete.

Ústavný súd podanie prijal v polovici decembra 2019 na ďalšie konanie, momentálne o ňom stále rozhoduje, pričom účinnosť dotknutého ustanovenia školského zákona nepozastavil.