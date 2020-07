Dobré ráno: Kočner si čoskoro vypočuje rozsudok

Rozsudok vo vražde Kuciaka je na spadnutie.

30. júl 2020 o 23:08 Adam Valček, Zuzana Kovačič Hanzelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/hjev9-e5050c?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Už len šesť dní a Slovensko sa dozvie verdikt nad Mariánom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóm. Prokurátor navrhuje 25 rokov pre všetkých troch obžalovaných.

Akých bolo 22 pojednávacích dní na súde? Spýtam sa reportéra denníka SME Adama Valčeka.

Zdroje zvukov: TV Markíza, TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Z polície odchádza dvojica vyšetrovateľov, ktorí riešia korupčnú kauzu Dobytkár, kde sú medzi obvinenými oligarchovia Martin Kvietik, Norbert Bödör, ale aj bývalý šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Zo zboru odchádzajú na vlastnú žiadosť. Policajné prezídium to odmietlo komentovať.

Lukáš Kyselica bude v brannobezpečnostnom výbore odpovedať na otázky o kauze svojho pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve počas volebnej kampane. Výbor bude v piatok o 10.00 h.

Odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka obžalovali z ďalších daňových podvodov. Informuje o tom webový portál TV JOJ. Bašternák sa mal dopustiť trestného činu krátenia dane v súvislosti s prevodom bytov vo Five Star Residence. Ako konateľ firmy BL-202 s.r.o. mal tak spôsobiť škodu dvestotisíc eur.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa podrobil bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia - "Prísne tajné". Urobil tak z vlastnej iniciatívy, podobný krok odporúča aj ďalším kolegom.

Väčšina ľudí v Zimbabwe bude koncom roka ohrozená hladom. Svetový potravinový program požiadal o ďalších 250 miliónov dolárov na pomoc africkému štátu. Krajinu sužuje klimatická kríza (sucho), ekonomická kríza, ako aj koronavírusová pandémia, pričom ide o najhoršiu situáciu za vyše desaťročie.

Odporúčanie

Ak už vám dochádza inšpirácia čo variť, new york times má špeciálnu sekciu new york times cooking. Nájdete ju aj ako samostatnú appku a prihlásiť si môžete aj ich newsletter, ktorý vám dvakrát do týždňa pošle na mail vybrané recepty.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.