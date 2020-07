Pre vysoké teploty skolabovalo vo štvrtok 76 ľudí

Zdravotníci dôrazne vyzývajú verejnosť, aby v tejto súvislosti dbala na prevenciu.

31. júl 2020 o 10:41 SITA

BRATISLAVA. V dôsledku horúčav skolabovalo vo štvrtok 30. júla 76 ľudí.

Najviac, 20 pacientov skolabovalo v Košickom kraji, najmenej evidovali v Nitrianskom. Zdravotné problémy z horúčav tam mali štyria pacienti. Agentúru SITA o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a marketingu Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Alena Krčová.

Zdravotníci dôrazne vyzývajú verejnosť, aby v tejto súvislosti dbala na prevenciu. „Základom je dodržiavanie pitného režimu. Nárazové pitie väčšieho množstva tekutín nie je vhodné. Ideálne je dopĺňať tekutiny priebežne, napríklad pohárom vody každú hodinu. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť aspoň tri litre tekutín čistej vody, prípadne minerálky alebo vodou riedených ovocných štiav. Kávu a alkohol naozaj iba s mierou, pretože odvodňujú,“ vysvetlila Krčová.

Pripomenula, že piť je potrebné nielen pri pocite smädu. Platí to najmä v prípade starších ľudí, ktorí majú oslabený pocit smädu a zabúdajú piť. Deti by podľa nej mali piť pred každou fyzickou aktivitou a aj po nej. „Najmenšie deti je vhodné počas dňa aj ochladzovať, napríklad ich denne niekoľkokrát sprchovať alebo pretrieť vlhkým uterákom. Seniori a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť aktivity na minimum a von vychádzať ráno alebo večer,“ ozrejmila hovorkyňa ZZS. Doplnila, že dôležité je nezabúdať na prikrývku hlavy, ľahký odev a v prípade pobytu na priamom slnku aj na opaľovací krém.