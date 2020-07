Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

31. júl 2020 o 11:18 The Slovak Spectator

1. O Francúzovi, ktorý sa rozhodol na Slovensku spopularizovať rugby: The revival of Slovak rugby championed by French player

2. Vraciate sa z rizikovej krajiny? Úradom sa po novom môžete nahlásiť aj cez online formulár: Coming from a risky country? You can now register online

3. Nová aplikácia pre turistov aj jedinečné suveníry z Banky lásky. Najnovší newsletter o kultúre a cestovaní po Slovensku je vonku: A token of love in the centre, star-gazing in the east

4. Slovensko sa v kríze učí nové nemecké slovo: Turning kurzarbeit into a permanent labour market instrument

5. Čím vyššie vystúpate, tým ťažšie je zmeniť prácu. Odborníčka radí ako hľadať na slovenskom trhu: How to hunt for a high-level job

6. Rómsky festival, nové výstavy a už aj koncerty. Slovensko po koronakríze postupne ožíva: Top 10 August events around Slovakia

7. Čo môžu české Brno či estónske Tartu naučiť naše Košice? What Košice can learn from Brno and Tartu

8. Aj vy môžete rozhodnúť ako sa bude volať nový most cez Dunaj: Vote for the name of the new Danube bridge

9. Veľký návrat folklóru. Zmapovali sme miesta, kam sa za ním oplatí vybrať: Slovak folklore making a comeback: Unique diversity survived

10. -ová je out. Prečo si Slovenky neprechyľujú priezviská: Ová and out: Slovak women dropping female suffix from surnames

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.