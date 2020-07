Polícia bude podporovať strážcov prírody, ktorí čelia vyhrážkam

Vlani zabili po celom svete 212 strážcov prírody.

31. júl 2020 o 12:13 SITA

BRATISLAVA. Polícia bude podporovať strážcov prírody aj inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí čelia vyhrážkam a útokom.

Na piatkovej spoločnej tlačovej konferencií pri príležitosti Svetového dňa strážcov prírody to uviedli ministri životného prostredia a vnútra Ján Budaj a Roman Mikulec (obaja OĽaNO).

Podľa organizácie Global Witness zabili v roku 2019 vo svete celkovo 212 strážcov prírody a hoci na Slovensku podobný prípad zaznamenaný nebol, podľa Budaja nie sú prípady vyhrážania sa strážcom prírody či inšpektorom životného prostredia výnimočné ani v našich končinách.

„Zajtra ráno budeš plávať hore bruchom v Dunaji!“. Tak znela napríklad vyhrážka, ktorú obdržala inšpektorka SIŽP v Nitrianskom kraji. Tá je aktuálne predmetom policajného vyšetrovania. „Bola atakovaná, aby ustúpila zo svojej práce, aby nevykonávala tú prácu poctivo. Takto ju chceli zastrašiť,“ povedal Budaj.

Podľa Romana Mikulca by si ľudia, ktorí sa chcú vyhrážať strážcom prírody či inšpektorom životného prostredia mali uvedomiť, že ide o verejných činiteľov. Pri vyhrážaní sa alebo fyzickom napadnutí verejných činiteľom preto hrozí páchateľom trest odňatia slobody na päť až 20 rokov. „Je to neuveriteľné počúvať o tom, že k takýmto vyhrážkam dochádza ešte aj v dnešnej dobe a že strážcovia prírody a príslušníci SIŽP prichádzajú do styku s takýmito vyhrážkami pri výkone svojej práce. Policajný zbor preto vyzýva všetkých strážcov a inšpektorov aj verejnosť, ktorí prídu do styku s vyhrážkami alebo nedajbože s fyzickým napadnutím, aby takéto konanie nahlásili na číslo 158,“ povedal Roman Mikulec.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ani polícia neevidujú presne počty prípadov vyhrážania sa ochrancom prírody či životného prostredia. Podľa Budaja totiž v mnohých prípadoch strážcovia alebo inšpektori prípady vyhrážania sa neohlásia orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu obavy o svoj život.



Svetový deň strážcov prírody pripadá každoročne na 31. júla. Väčšina prípadov celkového počtu 212 prípadov zabitých strážcov prírody pochádza z latinskej Ameriky a menej vyspelých krajín. Celkovo 64 strážcov bolo vlani zabitých v Kolumbii, 43 na Filipínach, 23 v Brazílii či 14 v Hondurase. Spomedzi európskych krajín bolo najviac strážcov zabitých v Rumunsku, kde pri bránení v nelegálnej ťažbe dreva zahynuli dvaja strážcovia. Oproti roku 2018, keď zabili 164 ochranárov, sa počet obetí z radov strážcov zvýšil o 30-percent. Podľa ochranárov však môže byť skutočný počet zabitých oveľa vyšší, keďže nie všetky prípady sa podarí zdokumentovať a väčšina vinníkov vo svete tak zostáva nepotrestaných.