Mikulec: Vyšetrovanie kauzy Dobytkár nie je ohrozené

Minister vnútra reagoval na odchod dvoch vyšetrovateľov prípadu.

31. júl 2020 o 12:24 TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Vyšetrovanie kauzy Dobytkár nie je podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) ohrozené.

Reagoval tak na medializovaný odchod dvoch vyšetrovateľov prípadu.

"Dôvod, prečo odchádzajú, je ich osobné rozhodnutie a nie je to absolútne nič spojené s tým, že by nemali vytvorené podmienky na to, aby mohli ďalej viesť vyšetrovanie kauzy Dobytkár. Myslím si, že toto vyšetrovanie nie je ohrozené," povedal minister.

V kauze Dobytkár rieši polícia podozrenia z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.