Híring kandidátov na šéfa prokuratúry môže byť najskôr začiatkom novembra

Uchádzačov by mal vypočúvať ústavnoprávny výbor.

1. aug 2020 o 10:37 TASR

BRATISLAVA. Vypočutie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora by sa mohlo konať vzhľadom na zákonné lehoty najskôr začiatkom novembra.

TASR to povedal predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Pripomienkami prezidentky Zuzany Čaputovej by sa mal parlament podľa Vetráka zaoberať na septembrovej schôdzi.

Šéf Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) pripustil zvolanie schôdze ešte skôr, hovorí o prvom septembri.

Článok pokračuje pod video reklamou

Híring by mal byť verejný

"Vzhľadom na to, že pani prezidentka vyjadrila pripomienky voči novým pravidlám voľby generálneho prokurátora, budeme sa nimi musieť zaoberať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Následne aj s prihliadnutím na lehoty, ktoré vyplývajú zo zákona, budeme môcť vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora na ústavnoprávnom výbore uskutočniť najskôr začiatkom novembra," povedal pre TASR Vetrák.

" Slovensko pritom potrebuje pravý opak, a to je čo najskôr sfunkčniť prokuratúru a jej vedenie," dodal v tejto súvislosti.

Uchádzačov o post šéfa Generálnej prokuratúry by mal vypočúvať ústavnoprávny výbor, ako aj zástupca prezidentskej kancelárie, podobne ako pri vypočúvaní kandidátov na ústavných sudcov. Híring by mal byť verejný a vysielaný naživo. Predpokladá to novela zákona, ktorú prezidentka vrátila parlamentu.

Čaputová vetovala zákon

Prezidentka vetovala v piatok novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Parlament ju má opätovne prerokovať.

Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí, napríklad súvisiacich s odvolávaním generálneho a špeciálneho prokurátora. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, hlava štátu sa chce obrátiť na Ústavný súd SR.

Sedemročné funkčné obdobie doterajšieho šéfa prokurátorov Jaromíra Čižnára sa skončilo 17. júla. Jeho nástupcu parlament zatiaľ nevolil. Podľa zákona mohol Čižnár stáť na čele generálnej prokuratúry, kým nepríde jeho nástupca. Čižnár požiadal prezidentku o uvoľnenie z funkcie, ktoré akceptovala. Funkcia mu zanikne k 10. augustu. Až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom ho nahradí prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.