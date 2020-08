Za ľudí si bude o týždeň voliť predsedu, kandidujú zatiaľ Remišová a Kollár

Kandidatúru zvažuje aj podpredseda strany Juraj Šeliga.

1. aug 2020 o 16:23 TASR, SITA

BRATISLAVA. Budúcu sobotu si budú delegáti na sneme koaličnej strany Za ľudí vyberať nového predsedu.

Na tento post zatiaľ kandidujú podpredsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová a člen predsedníctva a poslanec parlamentu Miroslav Kollár.

Kandidatúru zvažuje aj podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga, definitívne rozhodnutie ešte neoznámil.

Do snemu šéfuje strane jej zakladateľ Andrej Kiska, ktorý avizoval, že opätovne kandidovať nebude.

Remišovú i Kollára podporili delegáti viacerých okresných snemov, ktoré sa konajú pred celoštátnym snemom. Remišová zastupuje v líderskej pozícii Kisku po tom, čo sa po parlamentných voľbách pre zdravotné problémy stiahol z politiky. Exprezident Remišovú zároveň v médiách podporil za šéfku strany, a to tesne pred odštartovaním okresných snemov.

Článok pokračuje pod video reklamou

To prekvapilo niektorých predstaviteľov strany, ktorí to vnímali ako "korunováciu", upozorňovali na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme.

Remišová si podľa svojich slov Kiskovu podporu váži, jej cieľom je, aby bol hlas regiónov v strane silný a akceptovaný. Podľa Kollára nastal čas predstaviť viaceré názory na budúce smerovanie Za ľudí "s ambíciou urobiť z našej strany stabilnú súčasť politickej scény s dvojciferným potenciálom".

Kollár by zo svojej pozície chcel dosiahnuť presnejšie programové vymedzenie či lepšiu komunikáciu strany s voličmi. Zároveň by ako líder Za ľudí začal rozhovory so zástupcami viacerých malých strán o obsahu a načasovaní možnej spolupráce s cieľom „stať sa po najbližších voľbách relevantnou dvojcifernou politickou silou“.

Ako uviedol pre agentúru SITA, Za ľudí vidí v stredopravej časti politického spektra.



„Opakujem už niekoľko mesiacov, že by sme sa mali vrátiť ku koreňom a pozrieť sa, kto boli a sú naši reálni voliči. Zistíme, že sú to viac mestskí ako vidiecki voliči, viac stredopraví ako ľavicoví, viac liberálni a stredoví ako konzervatívni, typická stredná trieda. A dobrá správa je, že v tejto cieľovej skupine je niekoľko stotisíc ,neobhospodárených´ voličov. Preto by sme sa na týchto ľudí mali sústrediť ako na našu hlavnú cieľovú skupinu a tomu prispôsobiť a zúžiť aj programové zameranie, aby sme sa stali čitateľnejšou stranou s jasnou identitou,“ priblížil Kollár.