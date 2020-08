Heger: Nespokojný podnikateľ je len Soták, Ficov človek

Pomoc pre koronu vláda nezvýši, v septembri predstaví plán, ako minie miliardy z Fondu obnovy, hovorí minister financií

2. aug 2020 o 18:56 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vláda musí pripraviť projekty za miliardy eur na reformy z úniového Fondu obnovy. Hovorí o školstve, zdravotníctve, digitalizácii, sociálnych či zelených projektoch. Nič konkrétne sme však zatiaľ nepočuli, minister financií ubezpečuje, že v septembri povedia viac. Eduard Heger (OĽaNO) bol hosťom Rozhovorov Zuzany Kovačič Hanzelovej, z ktorých vyberáme.

Okrem ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sme sa nedozvedeli o žiadnych zásadných reformách. Nemôže byť váš volič sklamaný?

Včera mi volal šéf euroskupiny Paschal Donohoe z Írska a hovorí mi, že obdivujeme váš zápal pre reformy aj nízku nezamestnanosť. Oni idú zo štyroch percent na štrnásť, my máme zatiaľ dvoj- až trojpercentný nárast. On sám vyjadruje, ako to tu dobre robíme.

Ďalšie krajiny hovoria, páči sa nám, ako ste uchopili ten drajv na využitie peňazí z Európskej únie na reformy, ktoré chcete robiť.

Ešte nevieme, ako ich chceme robiť.

Vidíte, v zahraničí to vedia, my to už vieme, ale vy to možno ešte neviete. Tým som chcel povedať, že to odhodlanie tu stále je.

My to berieme úplne naplno, berieme to vážne, pripravujeme reformy, máme ich programovo zadefinované. Teraz je ten čas, pretože k pätnástemu októbru musíme Európskej komisii predložiť návrh súboru reforiem. Bude tam daňová, dôchodková, samospráv...

