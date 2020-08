Pozostalí obetí havárie v Hejciach trvajú na nevine pilotov a posádky lietadla

Chcú obnoviť vyšetrovanie nezávislým orgánom s účasťou výrobcu lietadla.

3. aug 2020 o 15:07 (aktualizované 3. aug 2020 o 16:02) TASR

BRATISLAVA. Občianske združenie AN-24 (5605) - Hejce na základe svojich získaných dôkazov a poznatkov aj po odtajnení spisu naďalej trvá na nevine pilotov a posádky lietadla pri havárii vojenského špeciálu v roku 2006.

Nesúhlasí ani s tým, že sa nepotvrdila chyba techniky. Pre TASR to uviedol predseda združenia Ľudovít Orlický. Cieľom pozostalých zostáva obnovenie vyšetrovania nezávislým orgánom s účasťou výrobcu lietadla.

Odtajnenie spisu podľa Orlického potvrdilo mnoho poznatkov, ktoré občianske združenie dosiaľ získalo.

"Samozrejme, našli sme tam aj niektoré nové informácie, ktoré však náš pohľad na kauzu nezmenili. Skôr nás však zaujalo, že tam chýba mnoho informácií a dokumentov, o ktorých vieme, že existujú," skonštatoval.

V súčasnej dobe podľa neho správu analyzujú odborníci z oblasti letectva i právnici, s ktorými spolupracujú.

V odborných expertízach podľa združenia chýba napríklad vyhodnotenie polôh niektorých dôležitých prvkov ovládania motorov a vrtúľ, výpovede slovenských a maďarských svedkov či celý priebeh letu zaznamenaný zapisovačom dát, tzv. čiernou skrinkou, priblížilo občianske združenie v stanovisku na sociálnej sieti.

Ďalším krokom združenia by malo byť predloženie získaných dôkazov a poznatkov ministrovi obrany a dopracovanie súdnych žalôb. "Najradšej by sme kauzu riešili na Slovensku, no ak to nebude možné, máme pripravené aj podanie na medzinárodné orgány," dodal Orlický.

So žalobou sa združenie plánuje obrátiť na príslušný súd v Slovenskej republike, prípadne aj na európsky súdny dvor v Štrasburgu a súd pre vojnové zločiny v Haagu.

Pri havárii vojenského špeciálu An-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Vojenský špeciál viezol slovenských vojakov z Kosova po návrate z misie KFOR. Za pravdepodobnú príčinu havárie po vyšetrovaní určili zlyhanie posádky.

Jaroslav Naď (OĽaNO) po 14 rokoch ako prvý minister obrany vyhovel žiadostiam občianskeho združenia a subjektov, ktoré roky bojovali za odtajnenie spisu k tragédii. Spis z vyšetrovania zverejnili na webovej stránke ministerstva obrany.

Zo záverov zverejnenej správy z vyšetrovania vyplýva, že hlavnou príčinou, ktorá viedla ku katastrofe lietadla AN-24, bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla, "keď v klesaní pri priblížení na pristátie nevyužila prístrojové vybavenie, ktoré mala k dispozícii na palube lietadla, a realizovala výlučne vizuálny spôsob priblíženia, pričom si dostatočne nevyhodnotila svoju výšku vzhľadom na okolitý terén a nedodržala bezpečnostnú výšku lietadla nad terénom".

Analýza technického stavu nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Správa tiež konštatuje, že vzhľadom na absenciu objektívnych dôkazov odborným vyšetrovaním leteckej nehody nemohla byť príčina vzniku jednoznačne potvrdená.