Po odsúdenom Majskom je vyhlásené národné aj medzinárodné pátranie

Česká polícia už po Majskom pátra.

3. aug 2020 o 13:53 TASR

BRATISLAVA. Po právoplatne odsúdenom podnikateľovi Jozefovi Majskom je na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásene národné, ako aj medzinárodne pátranie.

"Medzinárodné pátranie vyhlásené prostredníctvom Schengenského informačného systému (SIS) je dostupné v 30 krajinách, ktoré systém používajú, teda aj v Českej republike," uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

"V prípade, že je osoba vložená do databázy SIS, Polícia ČR plní úlohy nevyhnutné na to, aby bola vypátraná. V tomto konkrétnom prípade však nemôže poskytovať informácie o tom, či sa osoba v systéme nachádza, lebo nie sme tým orgánom, ktorý o príslušný vklad požiadal," povedal pre TASR vedúci tlačového oddelenia Policajného prezídia ČR Ondřej Moravčík.

Trest by si Majský mohol odpykať v Česku

Pokiaľ by sa potvrdilo, že Majský sa zdržiava v Prahe, európsky zatýkací rozkaz smerom k jeho osobe by sa zaoberalo buď Krajské štátne zastupiteľstvo v Prahe alebo Krajské štátne zastupiteľstvo Praha-hlavné mesto.

V prípade akéhokoľvek rozhodnutia, čo sa týka dodania Majského na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko, môžu podať procesné strany sťažnosť. O tom by zase rozhodovalo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe.

Ako pre TASR potvrdili viaceré justičné zdroje, do úvahy prichádza i možnosť, že by si Majský trest odpykal na území Česka vzhľadom na to, že má slovenské, ako aj české občianstvo. O tom by zase rozhodoval Najvyšší súd ČR.

Súd potvrdil deväťročný trest

Vo štvrtok vydal Najvyšší súd SR ďalší európsky zatýkací rozkaz, keď odvolal prvý vo vzťahu k trestnému stíhaniu. Druhý zatýkací rokaz vydal Najvyšší súd SR s cieľom výkonu trestu odňatia slobody.

Senát Najvyššieho súdu v stredu zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Pojednávanie sa konalo bez Majského prítomnosti, keďže sa stále nachádza v Česku. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby. Naďalej sa však konalo, či Majského umiestnia do väzby vydávajúcej.