Na Slovensku doposiaľ sčítali pätinu bytov

Najrýchlejšie napreduje sčítanie v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

4. aug 2020 o 14:24 SITA

BRATISLAVA. Obciam a mestám sa podarilo sčítať 20,6 percenta domov a bytov.

Ich sčítanie najrýchlejšie napreduje v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde bolo sčítaných okolo 30 percent bytov.

Informovala o tom hovorkyňa projektu Sčítavanie obyvateľov domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

Veľkou obcou, ktorá sa blíži k finalizácii sčítania, je Dunajská Lužná, ktorá mala koncom júla sčítaných takmer 99 percent bytov.

„Základom na rýchle sčítanie bol poriadok v stavbách a dobrá práca našich zamestnancov, ktorí pracujú so súpisnými číslami a mali veľký prehľad o obci Dunajská Lužná,“ uviedol starosta obce Štefan Jurčín.

Ako vysvetlil, vďaka sčítaniu by sa v obci mohla začať riešiť komplikovaná situácia s dopravou. Mnoho obyvateľov obce v nej totiž neeviduje svoj trvalý pobyt.

„Pre nás bude SODB 2021 nosným odrazovým mostíkom na budovanie novej infraštruktúry a dopravy do obce. Či už cestnej infraštruktúry, alebo posilnenie integrovanej dopravy do obce,“ dodal.

K úplnému sčítaniu bytov je blízko aj Revúca, ktorá má viac ako 6 500 bytov a patrí k veľkým mestám nad 10-tisíc obyvateľov.

„Som rád, že toto sčítanie je založené na informáciách z existujúcich administratívnych zdrojov, bez akýkoľvek papierových formulárov, čím nezaťažujeme obyvateľov mesta, no napriek tomu získame komplexný prehľad o formách vlastníctva bytov, o počte neobývaných bytov a o tom, či občania preferujú menšie byty,“ povedal primátor mesta Revúca Július Buchta.

Primátor tiež doplnil, že údaje môžu pomôcť pri rozvoji mesta.

V rámci Slovenska už máme 13 obcí, ktoré sčítali byty úplne. Najviac ich je v Prešovskom kraji. Sú to obce Cabov, Havranec, Kružlová, Lesnica a Veľká Franková. V Banskobystrickom kraji sú to obce Baláže, Gemerské Dechtáre a Železná Breznica. Trnavský kraj zastupuje obec Chtelnica. V Bratislavskom kraji sú to menšie obce Kaplna a Nový Svet.



Sčítavanie obyvateľov domov a bytov 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.

V Európskej únii sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024.