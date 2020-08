Armáda plánuje budúci rok vycvičiť 330 vojakov do aktívnych záloh

Najväčším problémom projektu je podľa ministra Naďa nízky záujem.

4. aug 2020 o 15:29 TASR

BRATISLAVA. Ozbrojené sily Slovenskej republiky plánujú v roku 2021 vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh.

Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska.

Článok pokračuje pod video reklamou

TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Naď: Dá sa to robiť inak, plánujeme zmeny

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) hovorí, že si uvedomujú nedostatky projektu, predovšetkým nízky záujem.

Súvisiaci článok Naď: Nemôžem povedať, že SNS na ministerstve kradla, zažalovali by ma Čítajte

"Po vzore Českej republiky a úspechu ich armády vieme, že sa to dá robiť inak. Preto plánujeme do budúcnosti nielen legislatívne zmeny, ktoré by mali napomôcť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky v budovaní aktívnych záloh a podporiť tak pripravenosť Slovenska na prípadnú potrebu obrany," povedal.

Vojaci aktívnych záloh dostanú motivačný príspevok vo výške 600 eur ročne. Ako priblížila hovorkyňa ministerstva obrany, podmienkou je absolvovanie aspoň 75 percent doby cvičenia. Rovnako im v zmysle zákona patrí podľa dĺžky cvičenia aj pomerná časť hodnostného platu.

"Okrem toho bude rezort obrany nahrádzať zamestnávateľom mzdové náklady za čas neprítomnosti zamestnancov, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb na cvičení, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia," dodala Kovaľ Kakaščíková.

Plán na budúci rok

V roku 2021 je plánovaný výcvik aktívnych záloh Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne, Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch, Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády v Prešove, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, 21. mechanizovaného práporu v Trebišove, 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ďalej tiež aktívnych záloh Ženijného práporu v Seredi, Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave a po druhýkrát aj aktívnych záloh Vojenskej polície.

Výcvik aktívnych záloh bude zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie vojenskej odbornosti v oblasti delostreleckých zbraňových systémov, komunikačných a informačných prostriedkov, logistiky vojsk, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, vojenského manažmentu a výcviku, ako aj vojenského zdravotníctva, špeciálnych operácií, ženijnej podpory a ďalších potrebných spôsobilostí vojakov ozbrojených síl.

V prípade Vojenskej polície si príslušníci aktívnych záloh precvičia odbornosti vojenskej dopravnej a poriadkovej služby či ochranu osôb a objektov.