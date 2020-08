Sólymos odmieta tvrdenia Budaja o straníckom protekcionizme

Tvrdí, že Budaj na tlačovej konferencii využíval čísla účelovo.

4. aug 2020 o 22:55 TASR

BRATISLAVA. Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) odmieta vyjadrenia súčasného ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) o straníckom protekcionizme v súvislosti s prideľovaním dotácií na projekty starostom za stranu Most-Híd.

Tvrdí, že Budaj na utorkovej tlačovej konferencii využíval čísla účelovo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Verí, že projekty na ochranu životného prostredia za nového vedenia rezortu nebudú pozerať na stranícku príslušnosť, ale na efektivitu. "Ak by to tak nebolo, tak by sme mohli hovoriť o diskriminácii juhu Slovenska, s čím má táto krajina bohaté skúsenosti," uviedol.

Sólymos tvrdí, že Budaj používal čísla účelovo a koncentrácia v tomto prípade a v tejto oblasti má svoje logické opodstatnenie a dôvody.

"Kde by mala byť vyššia koncentrácia úspešných projektov na ochranu vôd, ak nie na Žitnom ostrove, kde sú najväčšie zásobárne pitnej vody na Slovensku? V Žiline alebo v Ružomberku? Na druhej strane to, že na Žitnom ostrove majú vysoké zastúpenie maďarskí voliči s starostovia z Mosta či SMK ešte neznamená, že vodu zo Žitného ostrova nepijú aj voliči a starostovia iných strán," podotkol.

Za príklad straníckeho protekcionizmu označil to, keď strana z pozície najsilnejšej vládnej strany vymenuje 72 okresných prednostov netransparentným spôsobom z vlastných radov.

Pripomenul, že jednou z jeho priorít vo vedení rezortu bol rozvoj najmenej rozvinutých okresov aj ochrana vôd Žitného ostrova. Tvrdí, že najmenej rozvinuté okresy na juhu a severovýchode Slovenska boli dlhodobo ukrátené.

"Kým v rokoch 2013 až 2016 bolo z Environmentálneho fondu na Žitnom ostrove podporených 16 projektov na ochranu vody za 4 milióny eur, od roku 2016 do roku 2019 bolo na ochranu vody podporených 58 projektov za vyše 34 miliónov eur," tvrdí.

Budaj v utorok odvolal riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu, pričom kritizoval predošlú radu za netransparentnosť pri udeľovaní dotácií. Hovoril o politickom a straníckom protekcionizme. Poukázal na trestnoprávnu rovinu skutkov aj etickú stránku konania.

Tvrdil, že z auditu Inštitútu environmentálnej politiky vyplýva, že starostovia obcí zo strany Most-Híd boli v získaní dotácií z Envirofondu úspešnejší ako nezávislí. "Obávam sa, že to odhaľuje stranícku príslušnosť bývalého ministra," poznamenal.