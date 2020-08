Súd rozhodol, že Jankovská ostane vo väzbe, Cviková nie

Sudkyne sú za mrežami od marca.

5. aug 2020 o 13:38 Peter Kováč

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v stredu zamietol sťažnosť bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej proti väzbe.

Opačné rozhodnutie prijal sudca Peter Pulman v prípade sudkyne Denisy Cvikovej. Znamená to, že by sa v najbližšom čase mohla dostať na slobodu.

Za mrežami sú obe sudkyne ešte od marca, keď polícia zadržala trinásť sudcov z akcie Búrka. Jankovská ako spojka mafiána Mariana Kočnera, ktorú v Threeme nazýval svojou opičkou, je obvinená z podplácania a tiež brania úplatkov.

Cviková je obvinená z prijímania úplatku.

Dvojica v stredu nevypovedala k skutkom, na ktoré sa viažu obvinenia a ich advokáti ani neavizovali, že by chceli spolupracovať v najbližšom čase.

"Neexistuje ani len teoretická možnosť, že by mohla mariť vyšetrovanie," vyhlásil ešte pred rozhodovaním Jankovskej advokát Peter Erdös. Všetci kľúčoví svedkovia totiž podľa neho už boli vypočutí. Zároveň podľa neho ani nemôže pokračovať v trestnej činnosti.

"Všetky obvinenia sa vzťahujú na výkon jej funkcie v minulosti," dodal Erdös.

Jankovská sa funkcie štátnej tajomníčky vzdala v septemri minulého roka a začiatkom júna, teda už spoza mreží, sa vzdala aj funkcie sudkyne.

Samotné rozhodnutie Jankovskej advokát nekomentoval, no avizoval, že podá sťažnosť.

Proti rozhodnutiu o prepustení Cvikovej sa chce prokurátor odvolať. Znamená to, že ani Cviková na slobodu zatiaľ ešte nepôjde. Rozhodnutie má v takom prípade odkladný účinok do momentu, kým ho ešte neposúdi aj Najvyšší súd.

Ten by zároveň mohol zvrátiť aj rozhodnutie o Jankovskej.

Nešlo by o prvý raz, keď by si sudcovia Najvyššieho súdu mysleli opak než sudcovia špecializovaného súdu. Stalo sa to napríklad v prípade Eugena Palášthyho, ktorého začiatkom júna špecializovaný súd ponechal vo väzbe. Zakrátko ho však na slobodu predsa len pustil Najvyšší súd.

Spomedzi všetkých zadržaných sudcov z Búrky sú za mrežami už len traja - okrem Jankovskej a Cvikovej tiež Richard Molnár.

Cviková podľa komunikácie z Threemy a tiež podľa výpovede sudcu Vladimíra Sklenku pomáhala svojej kolegyni Zuzane Maruniakovej s písaním rozhodnutia o jednej zo zmeniek televízie Markíza. Televízne kamery zachytili, že do pojednávacej miestnosti na vyhlasovanie rozhodnutia dokonca inkognito osobne prišla.

Cviková neskôr zábery vysvetľovala kamarátskym vzťahom s Maruniakovou. Odmietla, že by písala či pomáhala s rozsudkom.