Rebríček slovenských influencerov podľa Forbes vedie blogerka Janatini

Do rebríčka sa nedostal youtuber Gogo.

5. aug 2020 o 10:37 SITA

BRATISLAVA. Rebríček slovenských influencerov podľa časopisu Forbes vedie blogerka Janatini. Medzi troch najvplyvnejších ľudí na slovenskom internete patrí okrem nej aj Rasťo Chvála z Garáž.tv a fotografka Nina Skalíková. Agentúru SITA o tom informovala Adriána Heglasová z časopisu Forbes.



Spoločnosť GroupM zostavila pre Forbes poradie najvplyvnejších Slovákov na základe dopytovania viac ako 12-tisíc respondentov reprezentatívnych pre slovenskú online populáciu.

Poradie bolo zostavené na základe viacerých kritérií. Vyhodnocovala sa nielen znalosť influencera, a teda potenciálny zásah, jeho obľúbenosť alebo prepojenie na značku, ale aj to, nakoľko dokáže influencer ovplyvniť svojich sledovateľov či odberateľov.



Pri porovnaní minuloročného a tohtoročného rebríčka podľa Forbes možno badať niekoľko zmien. Okrem toho, že vlaňajšiu jednotku, motoristického novinára a recenzenta Rasťa Chválu, vystriedala blogerka Janatini, prekvapivá je podľa časopisu aj celková zostava rebríčka.

„V našom rebríčku top slovenských influencerov sa v prvej dvadsiatke oproti vlaňajšku obmenila rovná polovica. Nováčikovia v zozname pôsobia v rôznych oblastiach, majú však jedno spoločné: rozhodne nepatria medzi tých, ktorých sledujú milióny, ba ani státisíce followerov. No vedeli si aj ,v menšom‘ vybudovať dosah a veľkú dôveryhodnosť, a sú tak schopní efektívne ovplyvňovať správanie svojich fanúšikov. To je niečo, čo teraz marketéri oceňujú,“ uviedla editorka Forbes Slovensko Tatiana Vavrová.



Prekvapením tohto roka je podľa Forbes aj to, že do rebríčka sa nedostal youtuber Gogo, ktorý prednedávnom dosiahol na Instagrame hranicu milióna sledovateľov a rovnako tak ani jeho partnerka LucyPug.

„Veľkí influenceri v tomto rebríčku takpovediac trpia svojou slávou. Poznajú ich totiž aj ľudia, ktorí nie sú ich followermi, a nie je možné na sto percent vyhovieť vkusu masového publika,“ vysvetľuje jeden z dôvodov Barbora Gabrižová z agentúry GroupM.



Rebríček 20 najväčších slovenských influencerov bol zostavený na základe viacerých kritérií, pričom pri poradí bolo najdôležitejšie konečné Influence Power Index skóre.

V rámci toho sa vyhodnocuje nielen znalosť influencera, a teda potenciálny zásah, jeho obľúbenosť alebo prepojenie na značku, ale aj takzvaný influence funnel, čo je meranie toho, nakoľko dokáže influencer ovplyvniť svojich sledovateľov či odoberateľov.