Česká prokuratúra navrhla vzatie Majského do predbežnej väzby

O návrhu na vzatie do väzby bude rozhodovať Mestský súd v Prahe.

5. aug 2020 o 17:11 (aktualizované 5. aug 2020 o 18:35) TASR

PRAHA. Mestský štátny zástupca v Prahe podal v stredu návrh na vzatie podnikateľa Jozefa Majského do predbežnej väzby. O návrhu na vzatie do väzby bude rozhodovať Mestský súd v Prahe.

Informoval o tom hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.

"Vo veci týkajúcej sa európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý bol tunajšiemu štátnemu zastupiteľstvu doručený 31. júla s cieľom zadržania a predania vyžiadanej osoby do výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody do Slovenskej republiky, môžem informovať, že bol dnes dopoludnia podaný na Mestský súd v Prahe návrh na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby. O návrhu na vzatie do väzby bude rozhodovať Mestský súd v Prahe," objasnil hovorca.

Majský môže podať sťažnosť

Dodal, že s vzhľadom na prebiehajúce predbežné vyšetrovanie sa zastupiteľstvo nebude bližšie vyjadrovať.

Voči akémukoľvek rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe bude prípustná sťažnosť a o tej zase bude rozhodovať Vrchný súd v Prahe.

Hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci potvrdila, že na súd bol doručený návrh na vzatie Majského do predbežnej väzby. O návrhu rozhodne súd v zákonnej lehote, to znamená vo štvrtok.

Obhajca Majského Peter Filip sa k návrhu nevyjadruje, keďže o konaní v ČR nie je informovaný.

"Môžeme potvrdiť, že Jozef Majský bol v utorok o 12.25 h zadržaný v pražskej nemocnici. To, čo bude nasledovať, je v plnej kompetencii českých orgánov," uviedla v utorok slovenská polícia.

Majský je stále vedený ako hľadaná osoba

Priblížila, že stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku.

"Je aj naďalej zo strany slovenskej polície vedený ako hľadaná osoba," dodala polícia a zároveň deklarovala, že v prípade potreby bude Policajný zbor maximálne súčinný s cieľom zadosťučinenia spravodlivosti.

Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Po Majskom bolo na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásené národné i medzinárodné pátranie.